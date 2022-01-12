«أكسا للتأمين» تحقق 5 مليارات جنيه أقساطا فى الحياة والممتلكات خلال 2021

الشركة تستهدف، خلال العام الحالي، التوسع الجغرافي في الأقاليم والمحافظات المختلفة لتسويق منتجات الشركة وتدعيم قاعدة العملاء للشركة.

كشف أيمن قنديل، رئيس مجلس إدارة شركة أكسا للتأمين مصر، والعضو المنتدب في أكسا لتأمينات الحياة- مصر، عن تحقيق شركتيْ أكسا للتأمين وأكسا لتأمينات الحياة إجمالي أقساط بقيمة 5 مليارات جنيه خلال العام الماضي. وأضاف قنديل، على هامش توقيع عقد شراكة مع البنك العربي الأفريقي الدولي، أن التعويضات المسدَّدة للشركة نمَت بنحو 72% خلال عام 2021، مقارنة بالمسدَّد خلال عام 2018، بما يدعم ثقة العملاء في الشركة.

وأوضح أن الشركة تستهدف، خلال العام الحالي، التوسع الجغرافي في الأقاليم والمحافظات المختلفة لتسويق منتجات الشركة وتدعيم قاعدة العملاء للشركة.

وأشار إلى أن الشركة لديها 3 تحالفات بنكية وفقًا لآلية التأمين البنكي المعتمدة من البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية، مؤكدًا استهداف الشركة تعزيز التعاون مع القطاع المصرفي خلال المرحلة المقبلة.

يُذكر أن شركة أكسا تأسست في مصر فبراير 2015 وبدأت مزاولة أعمالها في أغسطس من العام نفسه بعد الحصول على رخصة لمزاولة الأنشطة التأمينية، عدا التأمين على الحياة، ويشمل ذلك منتجات التأمين الطبي ومنتجات التأمين العامة الأخرى.

ولتعزيز تواجدها في مصر وتغطية كل الجوانب التأمينية، قامت أكسا في ديسمبر 2015 بالاستحواذ على شركة التجاري الدولي للتأمين على الحياة (CIL)،

ويعمل حاليًّا بشركة أكسا مصر أكثر من 900 موظف يعملون على خدمة أكثر من مليونيْ عميل من الأفراد والشركات على مستوى الجمهورية.

وتميزت أكسا بتقديم الخدمات الطبية منذ دخولها السوق المصرية، ويبلغ عدد المؤمَّن عليهم ضمن تأمين الشركة الطبي حاليًّا ما يقرب من 400 ألف عميل،

وتسعى لتحقيق إستراتيجيتها بتوفير جميع الحلول التأمينية المبتكرة وتقديم أفضل الخدمات الصحية الرائدة للمؤمَّن عليهم في مصر.

وتعمل أكسا مصر كوجهة واحدة للمستهلكين مع مجموعة من المنتجات. في الوقت الحاضر، تخدم الشركة مليوني مستهلك في جميع أنحاء العالم عبر أكثر من 30 منتجًا وخدمة مخصصة.