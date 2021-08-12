«أكسا للتأمين» تحقق 3.6 مليار يورو أرباحا خلال النصف الأول

حققت مجموعة أكسا للتأمين العالمية أداءً ممتازًا في النصف الأول من العام الحالى 2021، وارتفعت الإيرادات والأرباح الأساسية بقوة عبر المجموعة، في جميع المناطق الجغرافية وجميع أنواع التأمين وارتفعت الإيرادات بنسبة 7 %، مما يعكس ديناميكيات الأعمال القوية التي تدعمها أنواع تأمينات الممتلكات والمسئوليات بنسبة 6%، ونمو قوي في تأمينات الحياة والادخار مع مزيج أعمال عالي الجودة، وفي نشاط إدارة الأصول، واصلت المجموعة الأداء الجيد للغاية.

أكسا للتأمين تتمتع بوضع جيد

وأكدت مجموعة أكسا للتأمين العالمية أن أرباحها الأساسية بلغت 3.6 مليار يورو خلال النصف الأول من العام الجارى 2021، تم تحقيق هذه النتيجة القوية في جميع فروع المجموعة حول العالم، مع أداء اكتتاب جيد للغاية، وبالاستفادة من زخم التسعير الإيجابي المستمر، تتمتع الشركة بوضع جيد يمكنها من تحقيق هدف أرباحها البالغ 1.2 مليار يورو في عام 2021 والنمو المستدام والمربح بعد ذلك.

ظلت الميزانية العمومية للشركة قوية للغاية، كما يتضح من نسبة الملاءة المالية الثانية لديها والتي بلغت 212% في نهاية شهر يونيو، بزيادة 12 نقطة عن نهاية عام 2020.

استراتيجية النمو حتى 2023

كجزء من استراتيجية النمو بالشركة حتى عام 2023، تواصل المجموعة رحلتها التحولية بنشر خدمات صحية مبتكرة، لا سيما مع إطلاق منصة الصحة الرقمية بالتعاون مع مايكروسوف Microsoft، وتلعب المجموعة دورًا نشطًا في المجتمع من خلال دعم الانتعاش الاقتصادي وتعزيز مشاركتها نحو تشكيل التحول المناخي، وتعكس هذه النتائج الممتازة الجهود الجماعية لجميع العاملين ووكلاء وشركاء المجموعة .

وتعمل المجموعة على حماية عملائها من الأفراد والشركات على حد سواء، حتى يتمكنوا من متابعة حياتهم ومشاريعهم براحة البال، وفى نشاط تأمين الممتلكات والمسئوليات يشمل نشاط التأمين على الممتلكات الشخصية (السيارات والمنازل) والمسؤولية (المدنية أو المهنية).

وهي تغطي مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المصممة لعملائنا من الأفراد والشركات، وتضم وثائق للتأمين على الحياة الفردية والجماعية كلاً من منتجات الادخار والتقاعد من ناحية، ومنتجات الحماية الصحية والشخصية الأخرى من ناحية أخرى، فيما تشمل أعمال إدارة الأصول استثمار وإدارة الأصول لشركات التأمين التابعة للمجموعة وعملائها، وكذلك لأطراف ثالثة ، سواء عملاء الأفراد والمؤسسات.