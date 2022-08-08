«أكسا للتأمين» تحصد جائزة رواد التميز في الاستدامة وتتبنى أهداف الأمم المتحدة

فازت شركة أكسا لتأمينات الحياة مصر بجائزة مسابقة “رواد التميز في الاستدامة” التي أطلقها المركز الإقليمي للتمويل المستدام-ذراع هيئة الرقابة المالية لنشر فكر الاستدامة- بالقطاع المالي غير المصرفي لأول مرة شهر يونيو الماضي، لتحفيز وتشجيع الجهات العاملة نحو تطبيق أهداف التنمية المستدامة والاستثمار المسئول، تأتي هذه المسابقة بالتزامن مع الاستعدادات الجارية لاستضافة مصر للمؤتمر السابع والعشرين للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية (27 COP) نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.

استراتيجية أكسا للتأمين فى تطبيق الاستدامة

تعد أكسا لتأمينات الحياة مصر من أوائل الشركات العاملة في القطاع المالي غير المصرفي التي تقوم بدمج أهداف الاستدامة بنموذج أعمالها، حيث تتبنى الشركة 15 هدفاً من أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة، تهتم الشركة بإصدار تقارير سنوية عن الأداءين البيئي الموجه للإدارة العليا والمساهمين بالمجموعة، والاجتماعي للعاملين بالشركة، حيث تركز هذه التقارير على جهود الشركة في مجال الطاقة النظيفة والتحول إلى العمل اللا ورقي وتقليص المواد الملوثة التي تسبب الاحتباس الحراري كالانبعاثات الكربونية.

من جهته أكد أيمن قنديل، العضو المنتدب لشركة أكسا لتأمينات الحياة مصر ، أن الفوز في مسابقة “رواد التميز في الاستدامة” يعد دليل على التزام الشركة بالمعايير الدولية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة في أعمالها الرئيسية وممارساتها الخاصة بالاستدامة وتغير المناخ والصحة والاندماج الاجتماعي، مشيراً إلى أن استراتيجية الشركة ترتكز على 5 محاور رئيسية هي “البيئة، الموردين، الموظفين، العملاء، المجتمع” لتضع هذه المحاور نهجاً شاملاً يغطى أهداف التنمية المستدامة في نموذج اعمال الشركة في مصر.

الشركة تعمل على الحفاظ على البيئة

وكشف قنديل أن مجموعة شركات أكسا في مصر تضع خطة سنوية للعمل من أجل تحقيق الاستدامة تتضمن المشاركة في المبادرات المجتمعية والحد من التأثير على البيئة، وتطوير دليل خاص بالتقييم البيئي للشركات قبل التأمين عليها للتأكد من عدم وجود تأثير سلبي على البيئة، كما تحتوي سياسات الاكتتاب لمنتجات الشركة على اشتراطات خاصة بعدم توفير التغطية التأمينية لعدد من الصناعات الضارة بالبيئة وصحة الإنسان.

ولفت إلى أن شركته تعمل على توفير الطاقة من خلال استخدام الأجهزة والإضاءة الموفرة للطاقة، ورقمنة العمل اعتماداً على نظم المعلومات والبريد الإلكتروني وتوفير بطاقات أعمال الكترونية، إلى جانب الحد من استخدام البلاستيك داخل الشركة والاعتماد على المنتجات القابلة لإعادة التدوير، واتباع قائمة الصناعات المحظورة والتي لا تؤمنها الشركة.

جدير بالذكر أن أكسا مصر هي أول شركة تأمين تطلق بطاقات الأعمال الإلكترونية للحد من النفايات الورقية، وتقوم برقمنة العديد من الخدمات واستخدام تطبيق MyAXA المخصص ورموز QR بدلاً من المطبوعات لبعض المواد والمبادرات التسويقية، وذلك من أجل تقليل إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. كما تسعى في المستقبل لتوسيع النشاطات في شتى الفروع التأمينية لتحقيق مبدأ الاستدامة في قطاع التأمين مستندة على خبرات فريق العمل من الكوادر الشابة.