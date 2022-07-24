«أكسا» توفر تغطيات تأمينية متنوعة لعملاء «مافين» للتطوير العقاري بالساحل الشمالي

أعلنت شركة أكسا للتأمين عن توسيع عقد شراكتها مع شركة مافين للتطوير العقاري لتقدم الشركة خدماتها التأمينية المتمثلة في “حماية المنازل” لتشمل التأمين المنزلي على 5000 منزل، و”تأمين الأقساط الشهرية لصالح العملاء”، بجانب خدمة “المساعدة على الطريق” لملاك “كالي كوست” بالساحل الشمالي، وهي نفس الخدمات التي تقدمها أكسا لعملاء “باي مونت” بمنطقة الجلالة بالعين السخنة منذ بداية الشراكة التي تم التعاقد عليها منذ عام ونصف.

أكسا تعلن عن شراكة جديدة مع عيادات OneHealth التخصصية

كما تم الإعلان عن شراكة جديدة مع عيادات OneHealth التخصصية، وهي شركة شقيقة تنتمي إلى مجموعة أكسا العالمية، والتي ستقدم خدماتها بخصم 25% في جميع الفروع على جميع التخصصات، إضافة إلى تقديم خدمة الاستشارة الطبية التليفونية عن بعد مجانًا لجميع عملاء “باي مونت” و”كالي كوست”.

يأتي توسيع الشراكة بين أكسا للتأمين وشركة مافين للتطوير العقاري تفعيلا لاستراتيجية الشركتين التي تقوم على تقديم خدمات مبتكرة ومتطورة لتوفير الأمان والحماية للعملاء طبقا لاحتياجاتهم المختلفة.

وأكد عمر شلباية رئيس قطاع التوزيع والمبيعات لشركة أكسا للتأمين مصر، وعضو مجلس إدارة أكسا لتأمينات الحياة مصر، أن امتداد الشراكة – التي بدأت بنهاية عام 2020 – مع مافين للتطوير العقاري، وهو ما يعكس مدى التطور في الثقافة المصرية والإيمان بأهمية التأمين على العقارات.

وأوضح شلباية أنه منذ تواجد شركته في السوق المصرية على مدار أكثر من سبع سنوات وهى تواصل دورها في زيادة الوعي حول التأمين من خلال شراكات مبتكرة وقنوات توزيع متعددة لتلبية احتياجات العملاء المختلفة.

كما أعرب الدكتور علي شلبي، رئيس قطاع الطب الرقمي لشركة OneHealth وعضو مجلس إدارة OneHealth مصر، عن سعادته بامتداد الشراكة مع مافين للتطوير العقاري هذا العام لتشمل عيادات OneHealth التخصصية التابعة لمجموعة أكسا والتي تُعد مجموعة من أرقى المراكز الطبية المتخصصة لخدمة المصريين طبقًا لأعلى المعايير العالمية.

وأضاف شلبي أن شركته تسعى للاستمرار في تقديم أفضل خدمة لعملائها في عيادات OneHealth التخصصية من خلال جميع الفروع على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع لعملائها مع أكثر من 30 تخصصا فرعيا.

«مافين» تسعى لتقديم أفضل الخدمات لعملائها

من جهته، أكد الدكتور حسام الشرقاوي، العضو المنتدب لشركة مافين للتطوير العقاري، أن شراكته المستمرة مع أكسا هي نتيجة للثقة الكبيرة التي حققتها الشراكة العام الماضي مع عملائها عبر تقديم مجموعة من الخدمات التأمينية على أعلى مستوى، مؤكدا سعى شركته لتوسيع نطاق الشراكة بينها وبين أكسا التي تستهدف استمرارها في جميع مشروعاتها العقارية.

توقيع العقد بين أكسا للتأمين ومافين للتطوير العقارى

وأضاف الشرقاوي أن تعاون شركته المثمر مع اكسا يأتي في إطار استراتيجيتها القائمة على تقديم أفضل الخدمات العقارية والحياتية لعملائها في مشروعاتها بما يحقق طموحاتهم ويلبي احتياجاتهم، من هذا المنطلق تسعى الشركة إلى استكمال شراكتها المتخصصة لتقديم أفضل وأحسن الخدمات للعملاء.

وتجدر الإشارة أن شركة أكسا للتأمين تؤمن بالشراكات المتخصصة وتعمل على التعاقد مع شركات في مختلف القطاعات بهدف الوصول إلى جميع العملاء وتقديم حلول مبتكرة.

كما تعمل أكسا في مصر باستراتيجية “المكان الواحد” التي تهدف إلى الوصول إلى جميع العملاء من الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات في جميع خطوط الأعمال، من خلال قنوات التوزيع المتعددة سواء كانت المبيعات المباشرة مع مستشاري أكسا مصر أو الوسطاء الشركاء أو شركات التأمين البنكي مع كبار البنوك في مصر.