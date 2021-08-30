«أكسا» تقدم لعملائها «صيف safe» لحماية الممتلكات السيارات الصحة والبيئة

ساهمت حملة شركة أكسا للتأمين “صيف Safe” في تقديم تجربة حماية مختلفة ليس فقط لعملائها ولكن أيضا للمسافرين عن طريق مبادراتها المختلفة خلال فترة الصيف.

وقال أيمن قنديل، رئيس مجلس إدارة شركة أكسا للتأمين مصر، والعضو المنتدب لشركة أكسا لتأمينات الحياة، إن هدف الشركة الرئيسي من تلك الحملة هو زيادة وعي المسافرين المصريين عن أهمية الحماية فى مختلف مجالات الحياة كحماية الممتلكات، السيارات، الصحة، والبيئة بجانب توفير تجربة صيفية آمنة.

حماية طرق السفر والممتلكات الشخصية

واستطاعت أكسا أن تقوم بحماية أكثر من 2500 رحلة سفر من خلال توفير كشف مجاني على أجزاء السيارة المختلفة كالتكييف، البطارية والمحول، الأنوار والسوائل. خلال فترة الصيف، وجد المسافرون من وإلى الساحل الشمالي محطات للكشف على سياراتهم لضمان سلامة الطريق.

إضافة لذلك، وفرت مبادرة Safe Box- وهي عبارة عن صناديق مبتكرة متاحة على أحد شواطئ الساحل الشمالي ليضع بها المسافرون أغراضهم في مكان آمن بينما يستمتعون بوقتهم.

تجميع أكثر من 3 طن من المخلفات

تعتبر المبادرة التي أطلقتها أكسا لتنظيف الشواطئ، بالشراكة مع بانلاستيك، هي الأكبر في مصر والشرق الأوسط، وهي مكونة من 16 يوم تنظيف في أحد القرى بالساحل الشمالي، تم خلالها تجميع أكثر من 3 طن من المخلفات، من خلال مشاركة الأطفال والشباب ومجهود أكثر من 200 متطوع خلال 8 أسابيع على التوالي.

وأكدت دينا عازر، مدير التسويق أنها تشعر بالفخر تجاه الأثر الحقيقي الذي استطاعت الشركة أن تتركه هذا العام، في إطار تنفيذ استراتيجية أكسا للتنمية المستدامة، إضافة إلى القيام بتكريس مجهودات كبيرة وجماعية لحماية البيئة، مما يعكس هدف أكسا للعمل تجاه تقدم الإنسانية بحماية كل ما هو مهم.

حماية صحة المصيفين بالساحل الشمالي

قدمت عيادات OneHealth الطبية، كأحد شركاء أكسا ومحل ثقة لعملائها في رحلتهم لحماية صحتهم، تجربة علاجية مختلفة للمصيفين بالساحل الشمالي.

حيث استطاع المصيفون أن يستفيدوا بكل سهولة من الخدمات الطبية المقدمة بالعيادة وخارجها من خلال الإستشارات التليفونية المتاحة طوال اليوم على مدار الأسبوع بجانب الإستشارات عبر مكالمات الفيديو خلال فترة الصيف.

ومن خلال الرؤية القوية لأكسا، سوف تستمر الشركة في توفير تجربة تأمينية شاملة، من خلال المجهودات المحلية والعالمية.

كما تعمل أكسا بخطى ثابتة على تحقيق استراتيجية الشركة التي تعتمد على تلبية احتياجات العملاء عن طريق الإبتكار المستمر في قطاع التأمين.