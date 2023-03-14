«أكسا» تقدم خدمات التأمين متناهى الصغر إلى 10 ملايين عميل خلال 2022

قال أيمن قنديل، الرئيس التنفيذي لشركة أكسا لتأمينات الحياة مصر، والعضو المنتدب لشركة أكسا للتأمين مصر، إن مجموعة أكسا العالمية تولي اهتماما خاصة بالتأمين متناهي الصغر باعتباره ركيزة رئيسية في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالعديد من الأسواق التي تتواجد فيها المجموعة.



وأضاف قنديل خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الثاني للتأمين متناهي الصغر بمحافظة الأقصر اليوم الثلاثاء، أن مجموعة أكسا قدمت خدماتها للتأمين متناهي الصغر إلى 10 ملايين عميل خلال 2022 بمعدل نمو 7% عن حجم عملاء هذا النشاط بالمجموعة خلال 2021.



وأشار قنديل إلى أكسا سددت مطالبات بقيمة 66.7 مليون يورو لعملاء التأمين متناهي الصغر خلال 2022، مشيرا إلى أن قاعدة عملاء هذا النشاط بالمجموعة تضم مليون رائدة أعمال ونحو 500 ألف مزارع.



وأوضح أن مجموعة أكسا بمصر تستهدف التوسع في نشاط التأمين متناهي الصغر خلال الفترة المقبلة لا سيما عقب صدور قانون التأمين الجديد الجاري مناقشته بمجلس النواب والذي يسمح بتدشين شركات متخصصة في التأمين متناهي الصغر.

وأضاف أن أكسا متواجدة بالسوق المصرية منذ 5 سنوات قدمت خلالها الشركة مساهمات في تطوير صناعة التأمين بمصر، بجانب تمكين رواد الأعمال متناهية الصغر من الحصول على الخدمات التأمينية المختلفة.