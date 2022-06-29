أكسا تتحالف مع «التجاري الدولي» لتسويق منتجات الممتلكات عبر فروعه

وقعت شركة أكسا للتأمين مصر والبنك التجارى الدولى اتفاقية تأمين بنكى لإتاحة خطط التامينات العامة، وكشف أيمن قنديل رئيس مجلس إدارة شركة أكسا للتأمين مصر أن شركته تستعد لقانون التأمين الجديد عبر هذا التحالف لأن مشروع القانون تضمن 10-15 منتجا تأمينيا إجباريا أغلبهم فى التأمينات العامة.

وأضاف قنديل خلال المؤتمر الصحفي لتوقيع الاتفاق بين الشركة والبنك أن هناك تلاقيا بين شركته والبنك التجارى الدولى فى قسم النزاهة والبساطة.



وأكد أن شركته سوف تسوق بموجب الاتفاق منتجات تامينات الممتلكات عبر فروع البنك مثل تأمينات السيارات والمسكن والمشروعات والمسئوليات وغيرها.

ولفت إلى أن شركته لديها شراكة مع البنك فى تسويق منتجات تامينات الحياة منذ عام 2016 ونجح البنك منذ عام 2016 وحتى عام 2021 فى الوصول إلى 2 مليون عميل و 50 مليار جنيه قروض و 40 مليار جنيه مدخرات.

وأوضح أن شركته نجحت منذ عام 2016 حتى الآن فى زيادة حجم الأقساط من مليار جنيه وحتى 5.4 مليار جنيه .

وأشار إلى أن شركته لديها 2 مليون عميل منهم مليون خدمة لصالح عملاء البنك التجاري الدولي.

ولفت إلى أن شركته لديها مليون عميل متناهى الصغر وتسعى لتسويق منتجات الممتلكات عبر 135-139 فرع من فروع البنك التجاري الدولي.