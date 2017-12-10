أكسا تؤمن على 100 ألف فرد بالطبى

المال – خاص نجحت شركة أكسا للتأمين «مصر» فى التأمين الطبى، على ما يقرب من 100 ألف فرد، خلال فترة أقل من عامين من تواجدها بالسوق المصرية واختراقها لهذه الفرع. وقال جلبرت شاهين، نائب رئيس مجلس إدارة شركة «أكسا» للتأمين مصر، إن التركيز على فرع التأمين الطبى فى المرحلة ال

المال – خاص

نجحت شركة أكسا للتأمين «مصر» فى التأمين الطبى، على ما يقرب من 100 ألف فرد، خلال فترة أقل من عامين من تواجدها بالسوق المصرية واختراقها لهذه الفرع.

وقال جلبرت شاهين، نائب رئيس مجلس إدارة شركة «أكسا» للتأمين مصر، إن التركيز على فرع التأمين الطبى فى المرحلة الحالية، يمثل أحد أولوياتها الإستراتيجية، نظراً لأهميته للمواطنين، علاوة على أن الرهان على هذا الفرع فى الفترة المقبلة.

وأكد أن «أكسا» ركزت جهودها على تطوير المنتجات التأمينية المطروحة، بالإضافة إلى منحهم خدمات فائقة الجودة، علاوة على تفصيل المنتجات والخدمات حسب طلب العميل والخطوات التى يتطلب على العميل تنفيذها للحصول على التعويض.

وأوضح – فى تصريحات لـ «المال» – أن هناك زيادة بنسبة %30 فى عدد العملاء بالشركة العام الماضى، مقارنة بالعام السابق عليه وذلك لارتفاع أعداد المهتمين بالحصول على تغطيات تأمينية طبية لمنحهم مستوى الحماية الذى يحتاجونه، عند مواجهة أيٍ من صعوبات الحياة وتحدياتها من خلال منتجات الشركة.

وأعلنت «أكسا مصر» عن إطلاق أولى خططتها للرعاية الطبية الدولية، تحت اسم «وثيقة التأمين الطبى العالمى»، والتى تتيح لعملائها الاستفادة من وثيقة التأمين الطبى عن طريق 4 مستويات من التغطية التأمينية، هى : «Standard»- «Comprehensive»- «Prestige»- «Prestige Plus.

وأشار «شاهين» إلى أن المنتجات الجديدة توفر حماية مستمرة ورعاية مكثفة لكل العملاء الذين يرغبون فى الحصول على مستوى فائق من الخدمات الطبية فى أى مكان فى العالم، وهى متاحة الآن من خلال منافذ التوزيع المختلفة، مثل شركات الوساطة التأمينية الكبرى. وأضاف أن برامج الرعاية الطبية العالمية الجديدة من «أكسا» تعيد تعريف معايير التأمين الطبى، وذلك بفضل الجودة الفائقة التى تتميز بها خدمات الشركة ومنتجاتها، مشيرا إلى أن «أكسا» صاحبة العلامة التجارية رقم واحد على مستوى العالم فى مجال التأمين، وفقاً لتصنيف مؤسسة «إنتربراند»، واستطاعت من خلال وثيقة التأمين الطبى العالمى، أن تتيح لعملائها الوصول إلى حوالى 14000 مقدم خدمة ضمن شبكتها الطبية، والتى تغطى أكثر من 60 دولة، بالإضافة إلى ما يزيد على 2000 مستشفى وعيادة وصيدلية محلياً.