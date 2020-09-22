«أكسا العالمية» تحقق نموا فى التأمين الطبى.. وانخفاض الأرباح بسبب كورونا

حققت شركة أكسا العالمية للتأمين وإعادة التأمين نموا فى التأمين الطبى وإدارة الأصول وذلك على الرغم من تداعيات وباء فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، وشهد النصف الأول من العام الحالى 2020 أداء مرنا للشركة ، وانخفضت الإيرادات بنسبة 2٪ لتصل إلى 52 مليار يورو ، مما يعكس نموًا قويًا في الربع الأول قابله انخفاض معدل الأداء في الربع الثاني، وظل النمو في قطاع التأمين الطبى قوياً خلال الأشهر الستة الأولى من العام بنسبة نمو 9٪ ، واستمرت الزيادات في الأسعار في تأمينات الممتلكات والمسئوليات في التسارع.

أكسا العالمية تحقق 1.9 مليار يورو أرباح

وبلغت الأرباح الأساسية للمجموعة أكسا العالمية للتأمين وإعادة التأمين 1.9 مليار يورو ، بانخفاض 48٪ ، نتيجة مطالبات فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» ، والذى كان تأثيره متماشياً مع توقعات وخطط الشركة ، وكانت أنواع تأمينات الممتلكات والمسئوليات هي الأكثر تأثراً ، فيما كانت بقية المجموعة مرنة ، حيث تم تعويض الآثار الناجمة عن مطالبات فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» إلى حد كبير عن طريق تحسن نتائج فرع تأمينات السيارات والنمو في التأمين الطبى وإدارة الأصول.

وبلغت نسبة الملاءة المالية فى الشركة 180٪ ، وتم تخفيض مديونية الديون بمقدار 1.2 نقطة لتصل نسبته إلى 27.6٪ ، وبلغت التحويلات النقدية 4.9 مليار يورو ، مما يؤكد قوة الميزانية العمومية للمجموعة في ظروف السوق المتقلبة.

المجموعة تستفيد من كورونا فى الطبى وتحسن أسعار فروع الممتلكات

واستفادت المجموعة من نمو التأمين الطبى لديها نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، وتحسن أسعار فروع تأمينات الممتلكات والمسئوليات مع التركيز على الجزء الفنى فى الاكتتاب وتحسين شروطه، كما أن المجموعة في وضع جيد لفترة طويلة بسبب انخفاض أسعار الفائدة.

أظهر جائحة كوفيد -19 الدور الحاسم للتأمين في حماية المجتمعات ودعم الانتعاش الاقتصادي. تتجسد هذه القناعة في هدف المجموعة الجديد “العمل من أجل التقدم البشري من خلال حماية ما يهمهم”، وبصفتها شركة عالمية رائدة ومستثمرة في مجال التأمين ، تواصل المجموعة اتخاذ تدابير طموحة لمواجهة التحديات الرئيسية في عصرنا ، ومواءمة استراتيجيات التعافي بعد وباء كورونا مع التزامها طويل الأمد لتسهيل التحول إلى الاقتصاد الأخضر.