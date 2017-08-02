أكرو مصر للشدات توافق على إنشاء شركة فى نيجيريا

رجب عزالديناعتمد مجلس ادارة شركة أكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية الموافقة على إنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة فى نيجيريا، تحت اسم تجارى "أكرو نيجيريا".وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية: "من المقرر أن يكون رأسمال الشركة 50 مليون نيرة نيجيرية، ما يعادل 155 ألف دولار أمريكى، وتبلغ نسبة مساهمت



رجب عزالدين

اعتمد مجلس ادارة شركة أكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية الموافقة على إنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة فى نيجيريا، تحت اسم تجارى “أكرو نيجيريا”.

وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية: “من المقرر أن يكون رأسمال الشركة 50 مليون نيرة نيجيرية، ما يعادل 155 ألف دولار أمريكى، وتبلغ نسبة مساهمتنا فيها 90% من رأس المال”.

فى سياق متصل، وافق مجلس الإدارة على تجديد عقد الوكالة الموقع بين شركة أكرو مصر وشركة المقاولون العرب (فرع العراق) لمدة عام.

وارتفعت الأرباح المستقلة للشركة بنسبة 120% إلى 205.6مليون جنيه خلال عام 2016، مقابل أرباح بلغت 113.96 مليون جنيه بالعام السابق.

وأقرت عمومية الشركة فى ابريل الماضى زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 110.1 مليون جنيه إلى 330.3 مليون جنيه، بزيادة قدرها 220.2 مليون جنيه، عن طريق إصدار 22 مليون سهم مجانا يتم توزيع سهمين لكل سهم أصلي، وبالقيمة الاسمية 10 جنيهات للسهم.

كما أقرت العمومية زيادة رأسمال الشركة المرخص به من 250 مليون جنيه إلى 500 مليون جنيه.