أكرو مصر للشدات: الهدف من افتتاح فرع أبو ظبى تسويق المنتجات بالإمارات

رجب عزالدينقالت شركة أكرومصر للشدات والسقالات المعدنية إن موافقتها على فتح فرع بإمارة أبو ظبى يستهدف تسويق منتجاتها بدولة الإمارات العربية المتحدة.وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن مجلس إدارتها وافق الخميس الماضى على فتح فرع للشركة بإمارة أبو ظبى بهدف تسويق المنتجات فى سوق جديدة.وتراج

رجب عزالدين

قالت شركة أكرومصر للشدات والسقالات المعدنية إن موافقتها على فتح فرع بإمارة أبو ظبى يستهدف تسويق منتجاتها بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن مجلس إدارتها وافق الخميس الماضى على فتح فرع للشركة بإمارة أبو ظبى بهدف تسويق المنتجات فى سوق جديدة.

وتراجعت أرباح الشركة إلى 147 مليون جنيه خلال العام المنتهي في ديسمبر 2017 رغم ارتفاع الايرادات مقابل أرباح بلغت 206.7 مليون جنيه في 2016.

وزادت إيرادات الشركة خلال 2017 إلى 1.15 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 748.3 مليون جنيه في 2017.