«أكرو مصر» تحقق نموا في صافي الأرباح بنسبة 325.5% خلال النصف الأول

اعتمد مجلس إدارة شركة أكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية، نتائج الأعمال والقوائم المالية المجمعة والمستقلة عن النصف الأول من العام الجاري 2023.

وقفزت صافي أرباح أكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية، المجمعة بنحو 325.5%، خلال النصف الأول من 2023، لتسجل 237.55 مليون جنيه.

وذلك مقابل صافي أرباح بقيمة 55.83 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2022.

وارتفعت إيرادات أكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية، بنحو 36.2%، خلال 6 أشهر، لتسجل 1.02 مليار جنيه، مقابل 749.7 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة.

وأظهرت القوائم المالية المستقلة لشركة أكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية، تحقيق صافي أرباح بقيمة 230.52 مليون جنيه في النصف الأول من العام الجاري، مقابل 53.39 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة.