«أكرو مصر» تحقق تداولات أسبوعية بقيمة 51 جنيها فقط

بلغت تداولات السوق الإجمالية 12.6 مليار جنيه، عبر بيع وشراء 1.1 مليار جنيه منفذة على 100 ألف عملية

حققت شركة “أكرو مصر للشدات والسقالات المعدينة” المدرجة بالبورصة المصرية تداولات أسبوع بقيمة 51 جنيها فقط لتحتل بذلك الترتيب الأخير بيم جميع الشركات المتداولة . جدول يوضح أقل 5 شركات من حيث قيمة التداول

وبلغت تداولات السوق الإجمالية 12.6 مليار جنيه، عبر بيع وشراء 1.1 مليار جنيه منفذة على 100 ألف عملية .

وذكر تقرير صادر عن إدارة البورصة المصرية أن الأسهم استحوذت على 32.56% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 67.44% خلال الأسبوع المذكور.

وسجلت مؤشرات البورصة ارتفاعات جماعية الأسبوع الماضى ، مدعومة بمشتريات المستثمرين المصريين ونمو قطاعي الخدمات المالية غير المصرفية والعقارات.

وصعد مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 0.69%؛ ليصل إلى مستوى 13824 نقطة، ومؤشر “egx70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 2.56% إلى 535 نقطة، ومؤشر “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 2% ليغلق عند مستوى 1390 نقطة.

وربح رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة 5.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 701.7 مليار جنيه الأسبوع المذكور، مقابل 696 مليار جنيه استهل بها تعاملات الأسبوع ، وذلك حسبما ذكر تقرير البورصة.

وأحتل “التجارى الدولى” القيمة الأكبر من التداولات الإجمالية بقيمة 844 مليون جنيه ، بحصة سوقية 26%، تلاهُ سهم “بايونيرز القابضة للإستثمارات المالية” بقيمة 225 مليون جنيه بحصة 7%، ثم “حديد عز” بحصة 4.1% وتداولات بقيمة 133 مليون جنيه .