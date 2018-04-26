أكرو مصر : ارتفاع أسعار الفائدة والتوسعات وراء عدم توزيع الأرباح

رجب عز الدين قالت شركة أكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية إن أحد مساهميها تقدم باقتراح لتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 5%. وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، أن مندوب شركة المقاولون العرب للاستثمارات اقترح شفهيًّا فى عمومية الثلاثاء الماضى…

رجب عز الدين





قالت شركة أكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية إن أحد مساهميها تقدم باقتراح لتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 5%.

وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، أن مندوب شركة المقاولون العرب للاستثمارات اقترح شفهيًّا فى عمومية الثلاثاء الماضى توزيع أرباح نقدية على المساهمين، وقام رئيس الجلسة بتوضيح أسباب عدم إمكانية توزيع أرباح، هذا العام؛ لارتفاع أسعار الفائدة على التمويل، وكذلك التوسعات التى بصددها الشركة.

وأوضحت أن الجمعية أقرت توزيع 13 مليون جنيه على العاملين، وترحيل نحو 263.3 مليون جنيه للعام المقبل.

وسجلت الشركة صافى ربح قدره 147.15 مليون جنيه خلال 2017، مقابل أرباح 206.7 مليون جنيه في 2016.