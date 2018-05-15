أكروبول تستهدف بيع 500 سخان شمسي بنهاية 2018

عمر سالمتستهدف شركة أكروبول لحلول الطاقة المتجددة بيع 500 سخان شمسي بنهاية 2018.قال محمد الشهاوى، مدير شركة أكروبول، إن الشركة تسعى لتنفيذ مستهدفاتها ،من خلال تنافسها حاليًّا على توريد 100 سخان شمسى كدفعة أولى فى 3 مناقصات، الأولى تتبع القاهرة للدواجن لتوريد 5 سخانات، والثانية لـ"الوطنية لل

عمر سالم





تستهدف شركة أكروبول لحلول الطاقة المتجددة بيع 500 سخان شمسي بنهاية 2018.

قال محمد الشهاوى، مدير شركة أكروبول، إن الشركة تسعى لتنفيذ مستهدفاتها ،من خلال تنافسها حاليًّا على توريد 100 سخان شمسى كدفعة أولى فى 3 مناقصات، الأولى تتبع القاهرة للدواجن لتوريد 5 سخانات، والثانية لـ”الوطنية للدواجن” لتوريد 25 سخانًا، والأخيرة تتبع لـ”هيئة قناة السويس” لتوريد 40 سخانًا.

وأضاف أن “أكروبول” باعت 5 آلاف سخان شمسي لـ100 فندق مؤخرًا، من بينها حوالى 800 سخان لمجموعة فنادق “الباتروس”، و216 سخانًا لفنادق “راديسون بلو”، وتتوزع باقى السخانات على عدد من الفنادق، منها بارك اين وجرين بلازا.

وأوضح أن “أكروبول” وكيل معتمد لشركة ديمس اليونانية، وتعاقدت معها على تدشين خط إنتاج خاص فى اليونان لتصنيع السخانات الشمسية لـ”أكروبول”، وتستهدف فتح أسواق جديدة فى السعودية ولبنان وكينيا.

وأشار إلى أن السخان الشمسى يتكون من مجمع شمسى وخزان حراري ولوازم التركيب “شاسيهات ووصلات بين الخزان والمجمعات”.

وبحسب الشهاوى، للحفاظ على استمرارية الماء الساخن فى الظروف الجوية الصعبة تم تزويد الخزان الحرارى بمسخن كهربائى احتياطى بقدرات تتراوح بين 1500 و4000 وات، ويعمل أتوماتيكيًّا بواسطة ترموستات لضمان ترشيد استهلاك الكهرباء.