أكرم عادل يكشف كواليس أغنية «ثبات انفعالي» في ألبوم جنات الجديد

أكد أكرم عادل أن الأغنية نالت إعجاب الكثيرين حينما استمعوا لها في ألبومها الأخير

كشف الموزع الموسيقي أكرم عادل في تصريحات لـ”المال” كواليس أغنيته التي تعاون فيها مع المطربة جنات في البومها الجديد “أنا في انتظارك”، والذي طرحته روتانا مؤخرا .

وأضاف أن الأغنية هي” ثبات انفعالي”، قمت بتنفيذها وإرسالها لها بعد تلحينها من مدين، مشيرا إلى أنه أرسل لها أكثر من أغنية لكن جنات قررت غناء “ثبات انفعالي” عن غيرها .

وتابع أن المميز في هذه الاغنية أنها تميل لطابع مقسوم شرقي جديد لم تقدمه جنات سابقا في مسيرتها الفنية ، بالإضافة إلى أن كلمات الأغنية جديدة على الجمهور أيضا .

وأوضح أنه تم تسجيلها من جنات في ستوديو المطرب “ماجد المهندس” في منطقة المهندسين ، ليتم طرحها في ألبومها الغنائي الجديد .

وأكد أكرم عادل أن الأغنية نالت إعجاب الكثيرين حينما استمعوا لها في ألبومها الأخير، مشيرا إلى أنه سوف يجمعه تعاون فني بينه وبين جنات الفترة المقبلة بعد نجاح أغنية “ثبات انفعالي”، والتي حققت ارقام مشاهدة واستماع جيدة على يوتيوب فور طرحها .