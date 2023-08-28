أكرم حسني يكشف كواليس العميل صفر

حل النجم أكرم حسني ضيفا ببرنامج ” تفاعلكم” الذي تقدمه الاعلامية سارة دندراوي بقناة العربية ، وذلك بعد نجاح فيلمه السينمائي الجديد ” العميل صفر” وتحقيقه ايرادات كبيرة غير متوقعة للجمهور والنقاد .

وكشف أكرم حسني في اللقاء عن كواليس العميل صفر فقال ” “صورنا في الغردقة بعد ظهور القرش بأسبوع، وأنا عامل فيها جريء لكن مرعوب في البحر، أبص يمين وشمال وأول ما يقولوا أكشن أحاول أنسى”.

أضاف أنه أصيب بحالة من الرعب أثناء تصوير مشاهد من أحدث أفلامه “العميل صفر” في الغردقة، بعد ظهور القرش بأسبوع، وسخر أكرم حسني من تعليمات التعامل مع القرش التي انتشرت عبر مواقع التواصل حينها قائلا: “شوفنا التعليمات على السوشيال ميديا، يعني إيه لو ظهر قرش أبص في عينيه!”.

وتابع قائلا أنه قام بتصوير مشاهد الأكشن بنفسه في الفيلم قائلا: “بالعقل، أنا ممكن أعمل إزاي أكشن؟ أنا ساعات كنت محتاج بديل للأكشن وأنا طالع السلم، لافتا الى أنه قام بعمل أشياء بسيطة فقط مثل القفز من اليخت في الغردقة والعوم، لكن في حاجات زي القفز من دور لدور دي محتاجة السقا يعملها، إحنا البني آدمين العاديين منقدرش”.

تدور أحداث فيلم العميل صفر حول شخصية تدعى صفر عبد اللطيف شداد الهمم، وهو فرد أمن يحلم بأن يكون بطلًا مشهورًا مثل جيمس بوند، ولكنه يفشل ويتعرض للعديد من المواقف الكوميدية.