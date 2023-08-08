أكرم حسني يطرح «على مين ياأسطى» من فيلمه الجديد (فيديو)

طرح النجم أكرم حسني اليومي أغنية جديدة له ” على مين ياأسطى” ، من أحداث فيلمه السينمائي الجديد ” العميل صفر” ، الذي يعود به للسينما بعد فترة غياب وسيتم طرحه للجمهور بدور العرض السينمائية الأربعاء 16 أغسطس .

يقوم ببطولة الفيلم النجوم بيومى فؤاد، أسماء أبو اليزيد، مصطفى غريب، منذر رياحنة، والفنانة السعودية الشابة فاطمة البنوي، فيدرا، أيمن طعمة، إسماعيل فرغلي، أيمن الشيوي، الفيلم فكرة محمد سامي، وسيناريو وحوار وائل عبدالله.

وتدور أحداث فيلم العميل صفر حول شخصية تدعى صفر عبد اللطيف شداد الهمم، وهو فرد أمن يحلم بأن يكون بطلًا مشهورًا مثل جيمس بوند، ولكنه يفشل ويتعرض للعديد من المواقف الكوميدية.