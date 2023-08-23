أكرم حسني يحقق 8 ملايين جنيه في أسبوع بالعميل صفر

حقق النجم أكرم حسني إيرادات جيدة في فترة قصيرة من طرح فيلمه السينمائي الجديد “العميل صفر” بالسينمات المصرية مؤخرا ، حيث وصلت إيرادات فيلم العميل صفر الساعات الماضية بدور العرض السينمائي 7 ملايين و930 ألف جنيه حسب تصريحات صحفية، وبذلك يتصدر العميل صفر شباك التذاكر بالسينمات حاليا متفوقا على فيلم “وش في وش” .

ويخوض أكرم حسنى تجربة البطولة المطلقة لأول مرة فى السينما من خلال فيلم “العميل صفر”، وذلك بعدما حقق عدة نجاحات فى الدراما والسينما خلال الأعوام الماضية، حيث قدم أفلام “بنك الحظ” مع محمد ممدوح ومحمد ثروت، و”كلب بلدى” مع أحمد فهمى، “والبدلة” مع تامر حسنى إضافة إلى ظهوره كضيف شرف في أكثر من فيلم، كما قدم أكرم حسنى البطولة في الدراما خلال مسلسلى “الوصية” عام 2018 و”مكتوب عليا” عام 2022.

فيلم “العميل صفر” بطولة أكرم حسنى، بيومى فؤاد وأسماء أبو اليزيد ومنذر رياحنة وفيدرا وإسماعيل فرغلى والممثلة السعودية فاطمة البنوى لأول مرة فى فيلم مصرى، وأيمن الشيوى وأيمن طعيمة، فكرة أكرم حسني، وسيناريو وحوار وإنتاج وائل عبد الله، إخراج كريم العدل، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول فرد أمن يحلم أن يكون بطلاً مثل “جيمس بوند” لكنه يفشل في ذلك من خلال تعرضه للعديد من المواقف الكوميدية.

ويعرض حاليًا فى السينمات إلى جانب “العميل صفر” أفلام “وش فى وش” بطولة محمد ممدوح وأمينة خليل وإخراج وليد الحلفاوى، و”خمس جولات” بطولة آدم الشرقاوى ونور النبوى وماجد المصرى، و”مرعى البريمو” بطولة محمد هنيدى وغادة عادل وسعيد حامد، و”ع الزيرو” بطولة محمد رمضان ونيللى كريم وإخراج ماندو العدل، و”البطة الصفرا” بطولة محمد عبد الرحمن وغادة عادل وإخراج عصام نصار.