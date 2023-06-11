أكراد سوريا يحاكمون معتقلي «داعش» وسط قلق دولي

أعلنت الإدارة التي يقودها الأكراد في شمال شرق سوريا إنها ستشرع في محاكمة الآلاف من مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” الأجانب المحتجزين لديها منذ سنوات، مما فاجأ الدبلوماسيين العاملين على القضية وأثار مخاوف بشأن مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وتحتجز الإدارة الذاتية المدعومة من الولايات المتحدة، والتي تعمل بشكل منفصل عن الحكومة المركزية في دمشق، نحو 10 آلاف شخص يشتبه في انتمائهم لتنظيم الدولة الإسلامية فروا من آخر معاقل كانت تحت سيطرة التنظيم المتشدد في سوريا بين عامي 2017 و2019.

ويدعو مسؤولون محليون منذ سنوات الدول الأجنبية، بما في ذلك كندا وفرنسا والمملكة المتحدة وغيرها، إلى استعادة مواطنيها وكذلك الآلاف من النساء والأطفال الأجانب الذين فروا من “دولة الخلافة” التي أعلنها التنظيم والموجودين في معسكرات الاعتقال.

وقالت الإدارة التي يقودها الأكراد أمس السبت في بيان على الإنترنت: “بسبب عدم تلبية المجتمع الدولي لنداءات ومناشدات الإدارة الذاتية للدول لاستلام مواطنيها من التنظيم، وإحقاقا للحق، وإنصافا للضحايا، وتحقيقا للعدالة الاجتماعية، فقد قررت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا البدء بتقديم عناصر داعش من الأجانب المحتجزين لديها إلى محاكمات علنية وعادلة وشفافة” مستخدمة الاسم المختصر المعروف به التنظيم إعلاميا.

وقال بدران جيا كرد المسؤول الكبير بالإدارة لـ«رويترز» إن قانونا محليا لمكافحة الإرهاب جرى تعديله العام الماضي ليصبح أكثر شمولا سيستخدم لمحاكمة مقاتلي التنظيم مضيفا “سيكون هناك حق توكيل محامي للمتهمين” لكنه لم يفصح عما إذا كانت المحاكم ستعين محاميا لهم.

ولا ينص قانون الإدارة الذاتية على إصدار أحكام الإعدام.