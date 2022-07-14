«أكد مواجهة أي استغلال».. مدبولي يجتمع بمجلس المحافظين لمتابعة تداعيات قرارات تحريك أسعار البنزين والسولار

ترأس، اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماع مجلس المحافظين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية.

أكد رئيس الوزراء خلاله أنه حرص، اليوم، على عقد هذا الاجتماع مع المحافظين، لمتابعة الموقف في كل المحافظات، في ضوء القرارات الأخيرة للجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، خاصة أنها تضمنت زيادة سعر السولار لأول مرة منذ 30 شهرًا.

وأضاف أن الدولة تحملت على مدار الفترة السابقة، الزيادات غير المسبوقة التي حدثت في المنتجات البترولية، بالأخص في السولار، وكانت تسعى بقدر الإمكان لتجنب أية زيادات تطرأ على السولار، باعتباره عنصرًا رئيسيًّا للعديد من الأنشطة، خاصة النقل الجماعي ونقل البضائع، والآلات الزراعية.

وتابع رئيس الوزراء قائلًا: “لكن في ظل الظروف العالمية الراهنة وتداعياتها، لاسيما الأزمة الروسية الأوكرانية، التي تشير التقديرات إلى أنها ستستمر لفترة طويلة، سعر لتر السولار كانت تكلفته على الدولة بلغت في آخر 3 أشهر كمتوسط 11 جنيهًا، وكنا نبيعه بسعر 6.75 جنيه، فكان هناك دعم كبير من الدولة يصل لنحو 4.25 جنيه للتر، وهذا رقم ضخم جدًّا، بصورة يصعب معها القدرة على الاستمرار في تحمله، ولذا كان قرار لجنة التسعير بتحريك سعر السولار بنحو 50 قرشًا” .

وقال رئيس الوزراء إنه تابع، أمس، مع الغالبية العظمى من المحافظين، الموقف على الأرض فور تطبيق القرارات، وقام وزير التنمية المحلية بالتواصل مع المحافظين أيضًا، وكانت هناك تنسيقات سبقت القرار أيضًا، وتحضير لهذه الخطوة قبل أن تتم.

وتوجّه بالشكر إلى المحافظين على الخطوات التي تمت، أمس، من متابعة الموقف بأنفسهم والتواجد في الشوارع، في رسالة مهمة بأن الحكومة لن تسمح لأحد بأن يستغل الوضع بفرض زيادات غير مناسبة في الأسعار.

وأضاف رئيس الوزراء أن كل محافظ قام بتحديد الزيادة التي ستحدث في تعريفة الركوب للسرفيس ووسائل النقل الجماعي والعام، سواء داخل المحافظة والمدن، وما بين المحافظات وبعضها البعض، ومن ثم بدأ تطبيق هذه التعريفة منذ الأمس، بعد جهد مبذول من جانب المحافظين للاتفاق على الأرقام الجديدة بصورة نهائية.

وشدد على أهمية الاستمرار الكامل في تطبيق التعريفة الجديدة، وتعريف المواطنين بها، باستخدام مختلف الوسائل الممكنة، من ملصقات داخل المواقف أو على سيارات النقل العام،

واستثمار صفحات التواصل الإجتماعي الخاصة بكل محافظة لإعلام المواطنين بالتعريفة الجديدة والخاصة بسيارات السرفيس والرحلات والنقل الجماعي بين المحافظات وبعضها، مع توحيد هذه التعريفة بين المحافظات وتكون معلومة ومتفق عليها

وذلك من خلال الصفحات الرسمية والمواقع الإلكترونية الخاصة بالمحافظات، ضاربًا المثال على ذلك بأن تعريفة الرحلة من الإسماعيلية إلى بورسعيد هي نفسها من بورسعيد إلى الاسماعيلية، بحيث لا يحدث أي تضارب في هذا الأمر، مشيرًا إلى تأكيد وزير التنمية المحلية إجراء التنسيق اللازم في هذا الشأن.

وأكد رئيس الوزراء ضرورة وجود آلية لتلقي الشكاوى من المواطنين، لافتًا إلى مواصلة المنظومة الحكومية الموحدة للشكاوى بمجلس الوزراء عملها،

ووجود آلية أيضًا في وزارة التنمية المحلية “صوتك مسمىع” تؤدي دورها المطلوب، لكن لا بد من وجود آلية بكل محافظة، ولا سيما في مكتب تلقي شكاوى المواطنين والخط الساخن لتلقي الشكاوى.

وشدد على ضرورة التعامل بمنتهى الجدية مع أي شكاوى في شأن التعريفة الجديدة لنقل الركاب، مع تحقيق الانضباط على أرض الواقع، بحيث تكون الأمور مستقرة مع بداية العودة من إجازة عيد الأضحى، وتوفير الجو الملائم للمواطنين والعاملين في الجهاز الإداري للعودة بسلاسة لأعمالهم دون وقوع أية مشكلات طارئة.

وأكد رئيس الوزراء ضرورة عدم استغلال البعض لزيادة أسعار السولار في القيام برفع أسعار السلع تعليقًا على مدى انعكاس قرارات تحريك أسعار البنزين والسولار على سيارات نقل الخضراوات والفاكهة.

وقال إن اتحاد الغرف التجارية أجرى تحليلًا أمس على زيادة تكلفة السلع في ضوء زيادة أسعار المنتجات البترولية، وكان من نتائجه أن هذه الزيادة لن تتجاوز نسبة تأثيرها على التكلفة 1 في الألف؛ وهي نسبة طفيفة للغاية، مما يعني أنه إذا كانت قيمة سلعة 100 جنيه، فستكون تكلفة الزيادة المتوقعة 10 قروش فقط.

وفي هذا الإطار، حذّر رئيس الوزراء من وقوع ذلك الاستغلال لزيادة أسعار السلع والخضر بالأسواق وخاصة السلع الرئيسية.

وطالب المحافظين بوقفة حاسمة في هذا الأمر ومتابعة حركة الأسواق أولا بأول للحفاظ على انضباطها بمنتهى الحزم والقوة، مع استمرار الحرص على توافر السلع بالأسواق بالكميات المناسبة، حتى لا تكون ذريعة للبعض لرفع الأسعار بصورة غير مبررة.

من جانبه أكد وزير التنمية المحلية على استمرار المتابعة الدؤوبة مع المحافظين، خلال هذا الأسبوع والأسبوع المقبل، حتى انتظام التعامل بالتعريفة الجديدة في كل الخطوط.

واستمع رئيس الوزراء خلال الاجتماع إلى مداخلات من عدة محافظين، تضمنت رسائل طمأنة حول استقرار وانتظام الأحوال في المواقف ومحطات التموين في مختلف المحافظات.

وكذلك انتشار الملصقات التي توضح للمواطنين الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية، والتعريفة الجديدة للركوب التي تم إقرارها أمس، مؤكدين أنهم يقومون بجولات وتحركات دائمة للتعرف على الوضع على الأرض، وضمان عدم حدوث أي تلاعب يمس حقوق المواطنين.