«أكد محاسبة المقصرين».. رئيس الوزراء يطمئن على مصابي حادث قطاري سوهاج بالمستشفى التعليمي

أكد لهم أنه سيتم توفير كل أوجه الرعاية الصحية

وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ، إلى المستشفى التعليمي بسوهاج؛ التابع لوزارة الصحة، للاطمئنان على مصابي حادث تصادم القطارين، الذي وقع ظهر اليوم.

رافق رئيس الحكومة خلال زيارته كل من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلميّ، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي.

واطمأن مدبولي على حالة المصابين بالمستشفى، وأكد لهم أنه سيتم توفير كل أوجه الرعاية الصحية، وتوجيه العناية اللازمة لهم، وأن هناك تعليمات من الرئيس بذلك، مشددا على أنه سيتم محاسبة المقصرين، أو المخطئين.

وكان رئيس الوزراء قد عبر عن بالغ الأسى والحزن لوقوع عدد من الضحايا جراء الحادث، موجها خالص العزاء لأسرهم، ومتمنيا الشفاء للمصابين، ومؤكدا أنه وجه جميع الوزارات والجهات المعنية بتسخير كل إمكاناتها للتعامل مع هذا الحادث الأليم.