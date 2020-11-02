«أكديما»: نقل مشروع مشتقات البلازما الى إحدى الجهات الأخرى

قالت الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (أكديما) ، إنها غير منوطة حاليا بتنفيذ مشروع مشتقات البلازما أو التعامل مع البنك الأهلي فيما يتعلق بتنفيذ المصنع الخاص بالمشروع المذكور. أضافت فى خطاب لـ"المال"، أن مشروع مشتقات البلازما قد تم نقله…

قالت الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (أكديما) ، إنها غير منوطة حاليا بتنفيذ مشروع مشتقات البلازما أو التعامل مع البنك الأهلي فيما يتعلق بتنفيذ المصنع الخاص بالمشروع المذكور.



أضافت فى خطاب لـ”المال”، أن مشروع مشتقات البلازما قد تم نقله الى إحدى الجهات الأخرى ولم يعد للشركة أى علاقة به الآن.



جاء ذلك ردا على ما نشرته الجريدة فى عددها المطبوع، اليوم الاثنين، بشأن وجود مخاطبات من جانب البنك الأهلي المصرى لتقديم الاستشارات الخاصة بالمشروع والذى تم توقيع بروتوكول لتنفيذه مع شركة (اس كى بلازما) الكورية الجنوبية، نهاية فبراير الماضى.



وأوضحت الدكتورة الفت غراب رئيس مجلس إدارة شركة أكديما، أن المخاطبات مع البنك الحكومى تمت فى فترة سابقة بالفعل ، لكنها توقفت مع نقل المشروع الى إحدى الجهات الأخرى، مؤكدة ان الشركة لم يعد لها علاقة بالمشروع الآن.