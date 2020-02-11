«أكديما» توقع مذكرة تفاهم مع شركة كورية لإنشاء مصنع لمشتقات البلازما بمصر

جاء ذلك خلال حفل استقبال الدكتور حازم فهمي، سفير مصر بمقر السفارة بمدينة سول بكوريا الجنوبية.

وقعت الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (أكديما) ، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع شركة إس كيه بلازما الكورية، لإنشاء مصنع لمشتقات البلازما بمصر.

جاء ذلك خلال حفل استقبال الدكتور حازم فهمي، سفير مصر بمقر السفارة بمدينة سول بكوريا الجنوبية.

وأكد السفير حازم فهمي بأن عملية بناء مصنع لمشتقات البلازما بمصر يُعد من أولويات الدولة المصرية، في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية التفاوض مع العديد من الشركات الدولية للوصول إلى أفضل عرض مُمكن وتوطين تلك التكنولوجيا بمصر.

وقال إن ذلك الأمر الذي أولته وزارة الصحة المصرية أولوية خاصة في ضوء كون مُشتقات البلازما أحد أهم عناصر علاج العديد من أمراض الدم والمناعة والتعامل مع حالات الفشل الكبدي.

ووقع مذكرة التفاهم عن الجانب المصري دكتورة ألفت غراب، رئيس مجلس إدارة شركة أكديما ورئيسة الوفد المصري، وعن الجانب الكوري يون هو كيم، رئيس مجلس إدارة شركة “إس كيه بلازما” الكورية.

وشارك في الحفل مدير إدارة البحث العلمي بوزارة الصحة الكورية وممثلو الإعلام الكوري وقيادات شركة “اس كيه بلازما.