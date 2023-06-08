«أكديما» توقع اتفاقية مع «القابضة القطرية» للترويج للأدوية المصرية فى الدوحة

وقعت

العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية «أكديما» اتفاقية مع الشركة القابضة القطرية، بهدف الترويج للأدوية المصرية فى دولة قطر، والتنسيق والتشارك بين الجانبين بمجال تصنيع ونقل تكنولوجيا صناعة الأدوية.

وقع البروتوكول من «أكديما» الدكتورة ألفت غراب رئيس مجلس إدارة مجموعة الشركة العربية لصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، ومن الجانب القطري الدكتور شريف شحاتة المدير التنفيذي لقطاع التجارة بالشركة.

و كشفت الدكتورة ألفت غراب، عن تحقيق أكديما مبيعات خلال الربع الأول من العام الجاري بقيمة 4 مليارات جنيه، مضيفة أن حجم استثمارات المجموعة في السوق المصرية حتي الآن يبلغ 6.6 مليار.

وأوضحت أن الشركة لديها خطة خلال العام الجاري للتوسع في التصدير عبر القارة الأفريقية، إذ تخطط لزيادة تصدير الأدوية، وبلغت حجم صادرات الشركة خلال العام الماضي 1.5 مليار جنيه، وتستهدف أن تصل لملياري جنيه خلال 2023.

كما حضر الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم، يرافقه اللواء بهاء الدين زيدان رئيس الهيئة العامة للشراء الموحد، توقيع الاتفاقية، وتفقدا عددًا من أجنحة بعض العارضين لمستشفيات وشركات الأجهزة والمستلزمات الطبية المحلية والدولية، بالمؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي بنسخته الثانية، والذي يقام خلال الفترة من 6 إلى 9 يونيو الحالى.

و حرص الدكتور خالد عبدالغفار، خلال الجولة، على تفقد الأجنحة الخاصة بتصنيع الأطراف الصناعية لمختلف الشركات المصرية، والروسية، واليابانية، والتعرف على النماذج المعروضة من هذه الصناعات الطبية الحديثة، حيث أشاد بجودتها المُطورة.

بالإضافة إلى تفقده أجنحة شركات الدواء الحكومية والخاصة، مؤكدًا أن هذا المعرض يمثل فرصة قوية لتبادل الخبرات بالمجال الصحي بين مصر ومختلف الدول المشاركة والتي يبلغ عدها أكثر من 90 دولة، فضلًا عن كونه منصة هامة لجذب الاستثمارات الصحية إلى مصر، وكذلك الترويج للسياحة العلاجية.