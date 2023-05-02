«أكديما إنترناشيونال» للأدوية تحقق 901 مليون جنيه مبيعات خلال 2022  

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«أكديما إنترناشيونال» للأدوية مبيعات بقيمة 901 مليون جنيه خلال عام 2022، مقارنة بـ 1.7 مليار جنيه 2021، في سوق الدواء المصرية، من خلال مبيعات الصيدليات والمخازن.

وقالت الدكتورة ألفت غراب، رئيس شركة أكديما للأدوية، إنَّ الشركات المصرية تُغطي نحو 88% من احتياجات السوق المحلية، والباقي أدوية مستوردة عالية الكفاءة.

وأضافت الدكتورة ألفت غراب رئيس شركات «أكديما» التابعة لوزارة الصحة والسكان، أنَّه تم الانتهاء من إنشاء مصنع بتكلفة 900 مليون جنيه، لتصنيع الفيال والأمبول.

وأكدت أن الشركة تسير وفق توجيهات الدولة بتوطين صناعة الدواء خاصة المستحضرات الحيوية، لدعم الاقتصاد المصرى وتوفير العملة الأجنبية.

وأشارت – فى تصريحات خاصة لـ «المال» – إلى أن «أكديما» حصلت على ترخيص لإنشاء مصنع لإنتاج بعض الخامات الدوائية فى مصر، موضحة أن شركتها تدرس تخصيص أراضٍ فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إذ يقام المصنع على مساحة 70 ألف متر، مضيفةً أن قيمة الاستثمار تبلغ نحو 70 مليون دولار.

وأكدت «غراب» أن هناك خطة تستهدف أيضا إنتاج علاج الأورام في النصف الأول من 2023.

وأضافت أنه سيتم توطين أدوية منع الحملة بشكل كامل، مبينة أن إنتاج الأدوية محليا من شأنه تقليل الفاتورة الاستيرادية واستيعاب خريجي الصيدلة والعلوم وتوفير الدواء في وقته بقيمة أقل بنسبة 50% من نظيره المستورد.

وقالت إنَّ التصنيع المحلى المستهدف يكون عبر شراكة أجنبية في نقل التكنولوجيا من أمريكا وفرنسا، بخطوط إنتاج وبطاقات عالية طبقا لمعايير صناعة هذا النوع من الأدوية لضمان سلامة المنتج.