«أكديما إنترناشيونال» تحقق مبيعات بقيمة 1.7 مليار جنيه خلال 2021

حققت شركة «أكديما إنترناشيونال» مبيعات بقيمة 1.7 مليار جنيه في سوق الدواء المصرية خلال عام 2021.

وقالت الدكتورة ألفت غراب، رئيس شركة أكديما للأدوية، إنَّ الشركات المصرية تُغطي نحو 88% من احتياجات السوق المحلية، وبالباقي أدوية مستوردة عالية الكفاءة.

«أكديما» تقتحم إنتاج الفيال والأمبول باستثمارات 900 مليون جنيه

وأضافت الدكتورة ألفت غراب رئيس شركات «أكديما» التابعة لوزارة الصحة والسكان، أنَّه تم الانتهاء من إنشاء مصنع بتكلفة 900 مليون جنيه، لتصنيع الفيال والأمبول.

وأكدت أن الشركة تسير وفق توجيهات الدولة بتوطين صناعة الدواء خاصة المستحضرات الحيوية، لدعم الاقتصاد المصرى وتوفير العملة الأجنبية.

وأشارت فى تصريحات لـ «المال»، إلى أن «أكديما» حصلت على ترخيص لإنشاء مصنع لإنتاج بعض الخامات الدوائية فى مصر، موضحة أن شركتها تدرس تخصيص أراضٍ فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إذ يقام المصنع على مساحة 70 ألف متر، مضيفةً أن قيمة الاستثمار تبلغ نحو 70 مليون دولار.

وتستمر العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (أكديما)، في العمل على الانتهاء من إجراءات صفقة بيع حصتها في شركة «يو بي فارما» والبالغة نحو 99.9% إلى شركة ايبيكو للصناعات الدوائية.

وقالت الدكتورة ألفت غراب، إنَّة من المستهدف تنفيذ الصفقة قبل نهاية العام الجاري بقيمة تتراوح بين 700 إلى 800 مليون جنيه، مشيرة إلى أن «يو بي فارما» تتولى إنتاج أكثر من 150 منتجًا دوائيًا، ولديها طاقات عمل كبيرة، وتغطي جميع أنحاء الصعيد، ما يجعلها أحد الاستثمارات المستقبلية الهامة لشركة ايبيكو

كانت إيبيكو قد أعلنت 25 مايو الماضي السير في إجراءات مخاطبة شركة يو بي فارما لإبداء الرغبة المبدئية في الاستحواذ على كامل حصة شركة أكديما.

سجلت إيبكو صافي ربح بلغ 173.68 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية مارس الماضي، مقابل 143.54 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال الثلاثة أشهر حيث سجلت 927.37 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 800.38 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.