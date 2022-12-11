«أكديما إنترناشيونال» تحقق مبيعات بقيمة 153 مليون جنيه في الربع الأول من 2022

حققت شركة أكديما إنترناشيونال مبيعات بقيمة 153 مليون جنيه في سوق الدواء المصري، خلال الربع الأول من عام 2022.

ووصلت مبيعات الشركة إلى 1.7 مليار جنيه في سوق الدواء المصرية خلال عام 2021.

وقالت الدكتورة ألفت غراب، رئيس شركة أكديما للأدوية، إنَّ الشركات المصرية تُغطي نحو 88% من احتياجات السوق المحلية، وبالباقي أدوية مستوردة عالية الكفاءة.

وأضافت الدكتورة ألفت غراب رئيس شركات «أكديما» التابعة لوزارة الصحة والسكان، أنَّه تم الانتهاء من إنشاء مصنع بتكلفة 900 مليون جنيه، لتصنيع الفيال والأمبول.

وأكدت أن الشركة تسير وفق توجيهات الدولة بتوطين صناعة الدواء خاصة المستحضرات الحيوية، لدعم الاقتصاد المصرى وتوفير العملة الأجنبية.

وأشارت – فى تصريحات لـ «المال» – إلى أن «أكديما» حصلت على ترخيص لإنشاء مصنع لإنتاج بعض الخامات الدوائية فى مصر، موضحة أن شركتها تدرس تخصيص أراضٍ فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إذ يقام المصنع على مساحة 70 ألف متر، مضيفةً أن قيمة الاستثمار تبلغ نحو 70 مليون دولار.

وتستمر العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (أكديما)، في العمل على الانتهاء من إجراءات صفقة بيع حصتها في شركة «يو بي فارما» والبالغة نحو 99.9% إلى شركة إيبيكو للصناعات الدوائية.

وقالت الدكتورة ألفت غراب، إنَّه من المستهدف تنفيذ الصفقة قبل نهاية العام الجاري بقيمة تتراوح من 700 إلى 800 مليون جنيه، مشيرة إلى أن «يو بي فارما» تتولى إنتاج أكثر من 150 منتجًا دوائيًا، ولديها طاقات عمل كبيرة، وتغطي جميع أنحاء الصعيد، مما يجعلها أحد الاستثمارات المستقبلية الهامة لشركة إيبيكو.