أكدا الحرص على التعاون بمختلف المجالات.. مدبولي يلتقي رئيس مجلس النواب العراقي (صور)

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، محمد الحلبوسي، رئيس مجلس النواب العراقي والوفد المرافق له، بحضور المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، والسفير علاء موسى، مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، وأحمد نايف الدليمي، سفير العراق لدى مصر.

واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالترحيب برئيس مجلس النواب العراقي، مُعربًا عن تطلعه لتعزيز التعاون مع البرلمان العراقي في كل ما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين في إطار ما يربطهما من علاقات تاريخية وأخوة ووحدة مصير وأهداف مشتركة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أهمية دور المجالس النيابية في توطيد العلاقات بين البلدين، وأعرب عن تقديره لما تشهده العلاقات بين المؤسسات التشريعية المصرية والعراقية من تعاون وثيق.

وأشار إلى مستوى العلاقات المتميز بين البلدين وما شهدته من تطور ملموس في السنوات الأخيرة سواء على المستوى الثنائي أو الثلاثي بين مصر والعراق والأردن.

وتطرق إلى التنسيق الجاري بين الجهات المعنية في البلدين لعقد اجتماعات اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة في القاهرة، وتطلعه لخروج اللجنة المشتركة بنتائج تساهم في دفع العلاقات الثنائية.

ومن جانبه ، تقدم رئيس مجلس النواب العراقي بالشكر لرئيس الوزراء على حسن الاستقبال، وأعرب عن تطلع البرلمان العراقي لتعزيز العلاقات الثنائية مع مصر، وفي إطار آلية التعاون الثلاثية المشتركة بين مصر والعراق والأردن.

وأضاف أنهم يرغبون أيضًا في الاستفادة من خبرات الشركات المصرية في السوق العراقية، ويتطلعون إلى تعزيز التعاون المشترك مع مصر بمختلف المجالات، بما فيها الربط الكهربائي الثلاثي مع الأردن.

وتطرق اللقاء أيضا إلى مناقشة عدد من القضايا العربية المشتركة، والجهود التي يتم بذلها لتعزيز أواصر التعاون بين الدول العربية.