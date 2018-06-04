أكثر 5 سيارات مبيعًا بمصر في أول 4 شهور من 2018

أحمد شوقيتعتبر الأسعار عاملًا حاسمًا في القرارات الشرائية للسيارات في السوق المحلية، وكثيرًا ما تأتي في مرتبة متقدمة على العوامل المتعلقة بالمواصفات والجودة، خاصة ما يتعلق منها بوسائل الترفيه والراحة، لذا تقدم "المال" فيما يلي قائمة بأسعار أكثر 5 سيارات مبيعًا في السوق المحلية خلال الشهور الأربعة

أحمد شوقي

تعتبر الأسعار عاملًا حاسمًا في القرارات الشرائية للسيارات في السوق المحلية، وكثيرًا ما تأتي في مرتبة متقدمة على العوامل المتعلقة بالمواصفات والجودة، خاصة ما يتعلق منها بوسائل الترفيه والراحة، لذا تقدم “المال” فيما يلي قائمة بأسعار أكثر 5 سيارات مبيعًا في السوق المحلية خلال الشهور الأربعة الأولى من 2018.

بدايةً تصدرت نيسان صني قائمة السيارات الملاكي الأكثر مبيعًا خلال الشهور الأربعة الأولى من 2018 بمبيعات وصلت إلى 4329 وحدة. وتتوافر السيارة حاليا في السوق المحلية من خلال 3 فئات تتراوح أسعارها بين 213 و235 ألف جنيه.

وجاءت هيونداي فيرنا في المرتبة الثانية بمبيعات وصلت إلى 3510 سيارات. ووفق القوائم السعرية للسيارة فإن أسعارها تبدأ من 174 ألف جنيه، وتصل إلى 210.9 ألف شاملة موديلي 2018 و2019، فيما حلّت شيفروليه أوبترا في المركز الثالث بقائمة السيارات الملاكي الأكثر مبيعًا خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي. وتتراوح أسعار السيارة بين 218.9 و230 ألف جنيه.

أما نيسان سنترا فاحتلت المركز الرابع بمبيعات وصلت إلى 2242 سيارة. ويصل سعرها إلى 298 ألف جنيه، في حين جاءت هيونداي توسان في المركز الخامس بمبيعات 2110 سيارات. وتتراوح أسعار السيارة بين 470 و 638 ألف جنيه.

ويعرض الجدول التالي قائمة أكثر 10 سيارات مبيعًا خلال الشهور الأربعة الأولى من 2018 ومبيعاتها وأسعارها:

