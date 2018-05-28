أحمد عوضرصدت "المال" أكثر 15 علامة مبيعًا للسيارات في الصين خلال اﻷربع شهور الماضية؛ وفقًا للتقارير الصادرة عن رابطة معلومات صناعة السيارات بالصين.جاءت "SAIC" في المرتبة اﻷولي بعد تمكنها من بيع مليون و38 ألف وحدة، وتبعتها "Changan" بواقع 566 ألف مركبة، وتليها "auspicious" محققة بيع 524 ألف سيارة

أحمد عوض

رصدت “المال” أكثر 15 علامة مبيعًا للسيارات في الصين خلال اﻷربع شهور الماضية؛ وفقًا للتقارير الصادرة عن رابطة معلومات صناعة السيارات بالصين.

جاءت “SAIC” في المرتبة اﻷولي بعد تمكنها من بيع مليون و38 ألف وحدة، وتبعتها “Changan” بواقع 566 ألف مركبة، وتليها “auspicious” محققة بيع 524 ألف سيارة.

وحلت “Dong Feng” في المرتبة الرابعة مسجلة بيع 477 ألف وحدة، وتليها “بايك” بواقع 357 ألف مركبة، وتبعتها “Great Wall” محققة 338 ألف سيارة، تليها “فاو” بمقدار 211 ألف وحدة.

واحتلت “Guangzhou” المرتبة التاسعة بنحو 193 ألف سيارة، وتبعتها “جاك” بعد تمكنها من بيع 189 ألف سيارة، وتليها “شيري” بواقع 186 ألف مركبة.

وجاءت “BYD” في المرتبة الحادية عشر مسجلة بيع 148 ألف سيارة، وتبعتها “Heavy” بواقع 116 ألف مركبة، وتليها “Jiangnan” محققة 111 ألف وحدة، وبلغت مبيعات “Huachen” نحو 103 ألف سيارة، فيما حلت “Shaanxi Auto” فى المرتبة اﻷخيرة بواقع 65 آلاف مركبة.