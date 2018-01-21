أكثر 10 طرازات نمواً وهبوطاً فى مبيعاتها خلال 2017

شريف عيسىرصدت «المال» حركة مبيعات أكثر 10 طرازات نمواً وهبوطاً فى أداء مبيعاتها خلال الشهور الأحد عشر الأولى من 2017 فى مقابل العام السابق له، بناءً على البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».وتصدرت رينو كادجار قائمة الطرازات الأكثر نمواً بمبيعات إجمالية بل

شريف عيسى

رصدت «المال» حركة مبيعات أكثر 10 طرازات نمواً وهبوطاً فى أداء مبيعاتها خلال الشهور الأحد عشر الأولى من 2017 فى مقابل العام السابق له، بناءً على البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

وتصدرت رينو كادجار قائمة الطرازات الأكثر نمواً بمبيعات إجمالية بلغت 1852 سيارة، فيما حلت رينو داستر فى المرتبة الثانية، بارتفاع فى مبيعاتها قدر بـ1763 وحدة، مقارنة بمبيعات 2016.

وحلت نيسان قشقاى بالمركز الثالث فى صدارة الطرازات الأكثر نمواً بـ 1502 وحدة، فيما جاءت شيفروليه أوبترا فى المركز الرابع بـ 1157 سيارة، أما المركز الخامس فكان من نصيب فيات تيبو، والتى تمكنت من بيع 851 وحدة.

ويوضح الجدول التالى أكثر 10 طرازات نمواً فى أدائها خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر 2017 مقابل الفترة نفسها من 2016:

وعلى صعيد الطرازات الأكثر تراجعاً فى أداء مبيعاتها تأثراً بحالة الركود التى أصابت السوق فى أعقاب قرارات التعويم، جاءت هيونداى فيرنا والتى تراجعت مبيعاتها بـ 4418 وحدة، لتحتل المرتبة الأولى، فيما جاءت هيونداى توسان بالمركز الثانى بتراجع قدر بـ4014 سيارة.

وحلت كيا سبورتاج بالمركز الثالث بتراجع 2686 سيارة عن مبيعات 2016، فيما جاءت شيفورليه لانوس بالمركز الرابع، بعد أن فقدت مبيعاتها 2278 سيارة، أما المرتبة الخامسة فجاءت من نصيب شيفورليه أفيو بعد أن تراجعت 2151 سيارة.

وأكد جمال عسكر، خبير سوق السيارات، أن عامل التسعير سواء للطرازات أو لخدمات ما بعد البيع والصيانة وراء نمو أو هبوط العديد من العلامات التجارية وطرازاتها التابعة لها على مدار العام الماضى بعد الخلل الذى أصاب السوق عقب قرار التعويم.

وأضاف عسكر أن الطرازات التى انخفضت مبيعاتها بنسبة كبيرة جاء نتيجة لسياسة التسعير التى تضاعفت بحجة التعويم والتى انعكست على إحصائيات مبيعاتها، فى حين اتبع وكلاء العلامات التجارية التى نمت مبيعات طرازاتها سياسة تسعيرية تشجيعية تستهدف جذب العميل.

وأوضح أن العلامات الكورية كانت الأكثر تضرراً من قرار التعويم، بعد الزيادات الكبيرة التى اتبعها وكلاؤها، فى حين تمكنت العلامات اليابانية، خاصة المعتمدة على التجميع المحلى، من تحقيق نمو رغم تحديات 2017، بفضل السياسة الرشيدة فى التسعير.



