أكثر 10 طرازات استخداما فى أوبر وكريم

■ تصدرتها هيواندى وجيلى وشيفروليه خلال النصف الأول من العام الحالىمحمود جمال شريف عيسىاستحوذت السيارات الصينية على أغلب الموديلات المستخدمة فى أسطول «أوبر»، وجاءت جيلى إيمجراند فى المركز الأول، تلتها فيرنا، ثم لانوس، وبى واى دى إف 3.طبقاً لبيانات وكلاء أوبر فإن نيسان صنى حق

■ تصدرتها هيواندى وجيلى وشيفروليه خلال النصف الأول من العام الحالى

محمود جمال شريف عيسى

استحوذت السيارات الصينية على أغلب الموديلات المستخدمة فى أسطول «أوبر»، وجاءت جيلى إيمجراند فى المركز الأول، تلتها فيرنا، ثم لانوس، وبى واى دى إف 3.

طبقاً لبيانات وكلاء أوبر فإن نيسان صنى حققت المركز الخامس، وهيونداى ألنترا ورينو لوجان، وميتسوبيشى لانسر، وشيرى إنفى وبيجو 301.

تستحوذ أوبر وكريم على 80 % من عدد الرحلات المنفذة يوميا بالسوق المصرية، ويصل عدد عملائهم إلى 7 ملايين راكب، ويعمل لدى الشركتين من 250 –300 ألف سائق.

رفعت الشركتان أسعار رحلاتها 4 مرات على فترات متقاطعة، وبنسب متفاوتة منذ قرار الحكومة تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016 وحتى الآن.

بدأت شركة «أوبر» نشاطها فى مصر خلال نوفمبر 2014 ويعمل لديها 150 ألف سائق، يغطون مدن القاهرة الكبرى والجيزة والمنصورة ودمنهور وطنطا.

يقدر حجم استثمارات شركة كريم الإماراتية فى مصر بأكثر من 25 مليون دولار، وفى فبراير 2017، قامت الشركة بتجديد خدماتها المقدمة للعملاء من خلال دمج خدمتى «أنجزنى» و«economy» معا فى خدمة «GO»، وأطلقت اسم «GO PLUS» على خدمة «بيزنس»، وتنفذ نحو 120 ألف رحلة يوميا فى مصر.

أكد حسن سليمان، رئيس مجلس ادارة الأمل لصناعة السيارات، وكلاء لادا الروسية وبى واى دى الصينية، أن أوبر وكريم ساهما بشكل كبير فى دفع مبيعات سوق السيارات، لا سيما من شريحة المركبات الاقتصادية، الذى انعكس بطبيعة الحال على مبيعات الأمل، التى شهدت نمواً خلال النصف الأول من هذا العام.

تابع: «الأمل استطاعت بفضل التسعير العادل لطرازاتها من العلامة الصينية اقتناص ما يقرب من %35 من إجمال أسطول السيارات المتوافر لدى أوبر وكريم».

توقع سليمان أن تتمكن بى واى دى من احتلال المركز الثانى فى قائمة العلامات التجارية الأكثر استخدامًا بأوبر وكريم نهاية العام الجارى، لا سيما مع زيادة معدلات إنتاج الأمل منها.

أشار إلى أن توافر خدمات النقل عبر تطبيقى أوبر وكريم سمحت بدفع حركة مبيعات الشركة من العلامة الصينية بى واى دى، مع رغبة ملاكها فى زيادة مستوى الدخل بعد الموجة التضخمية لأسعار السلع والخدمات التى صاحب رفع أسعار الوقود.

بين أن مراكز خدمات ما بعد البيع والصيانة بإمكانها التعرف على السيارات العاملة بشركتى أوبر وكريم، بناءً على المسافة التى السيارة بقطعها فى فترة وجيزة، موضحًا أن إحدى السيارات بلغت المسافة التى قطعتها خلال الشهر الأول من استلام العميل لها ما يقرب من 60 ألف كيلو متر.

قال عمرو الحبال، مدير عام المبيعات لرينو بالمصرية العالمية للتجارة والتوكيلات EIM، إن الراغبين فى استخدام سياراتهم الشخصية فى خدمات النقل عبر الهاتف سواء أوبر أو كريم عادة ما يلجأون إلى طرازات اقتصادية تتسم بمصاريف تشغيل منخفضة.

أشار إلى أن الفترة الماضية شهدت تزايد الإقبال على الطرازات الأرخص من حيث السعر، والأقل من حيث مصاريف الوقود، وأسعار قطع الغيار، بهدف تحقيق أعلى مستوى ربح ممكن من خلال عملها كسيارة للنقل بإحدى الشركتين.

بين الحبال عدم استهداف الشركة البيع لتلك الفئة من المستهلكين الراغبين فى الشراء، وأن توجهات العملاء تجاه سياراتهم الجديدة من الصعب تحديده سواء من وكيل العلامة التجارية أو شبكة الموزعين المعتمدين.

وافق البرلمان يوم 7 مايو الماضى، على مشروع قانون الحكومة بشأن تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، الذى يقنن عمل تطبيقات النقل الخاصة ومنها أوبر وكريم، ثم صدق عليه رئيس الجمهورية فى 24 يونيو.

شهد آخر عامين احتاجات واسعة من سائقى التاكسى الأبيض للمطالبة بإلغاء نشاط أوبر وكريم، انتهت بإلزام محكمة القضاء الإدارى فى 20 مارس 2018، بإلزام السلطات المصرية بوقف تراخيص مزاولة «أوبر» و«كريم»، ومثيلاتهما، لنشاطات تشغيل السيارات الملاكى كتاكسى، ووقف التطبيقات المستخدمة فى ذلك، وتقدمت الشركتان بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الخامسة، ترتب عليه إلغاء محكمة الأمور المستعجلة الحكم.

تصدرت طرازات هيواندى، وجيلى، وشيفروليه، خلال النصف الأول من العام الحالى قائمة أكثر العلامات استخداماً داخل أسطول شركة «كريم مصر» المتخصصة فى مجال خدمات النقل عبر المحمول، لتستحوذ على المراكز الثلاثة الاولى.

بحسب بيانات شركة «كريم» فإن نيسان صنى حصدت المركز الرابع، ثم سيارات الصانع الصينى بى واى دى إف 3، بينما حلت العلامة كيا سادسا.

أما ميتسوبيشى اليابانية تمركزت فى المركز السابع بفضل طراز لانسر، جاءت سيارات رينو، وإسبرنزا، وتويوتا فى المراكز الثامن، والتاسع، والعاشر على التوالى.