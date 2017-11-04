أكثر 10 تطبيقات مجانية على هواتف الآيفون خلال أسبوع

اتصالات وتكنولوجيا أكثر 10 تطبيقات مجانية على هواتف الآيفون خلال أسبوعسمية كمالتنشر بوابة المال اليوم السبت قائمة بأسماء أكثر 10 تطبيقات مجانية على هواتف " الآيفون " عالميا خلال الأسبوع الماضى. الترتيب التطبيق 1 4 نوفمبر، 2017 4 نوفمبر، 2017 شارك الخبر شارك الخبر مع أصدقائك شارك الخبر سمية كمالتنشر بوابة المال اليوم السبت قائمة بأسماء أكثر 10 تطبيقات مجانية على هواتف ” الآيفون ” عالميا خلال الأسبوع الماضى.الترتيب التطبيق 1 Dune ! 2 New YAHTZEE 3 ماسنجر 4 سان شات 5 انستجرام 6 فيس بوك 7 يوتيوب 8 Stack Jump 9 Bitmoji 10 Gmail شارك هذا الموضوع:اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)اضغط لتشارك على LinkedIn (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة) شارك الخبر شارك الخبر مع أصدقائك شارك الخبر