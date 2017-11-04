اتصالات وتكنولوجيا

أكثر 10 تطبيقات مجانية على هواتف الآيفون خلال أسبوع

سمية كمالتنشر بوابة المال اليوم السبت قائمة بأسماء أكثر 10 تطبيقات مجانية على هواتف " الآيفون " عالميا خلال الأسبوع الماضى. الترتيب التطبيق 1
4 نوفمبر، 2017 4 نوفمبر، 2017

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سمية كمال

تنشر بوابة المال اليوم السبت قائمة بأسماء أكثر 10 تطبيقات مجانية على هواتف ” الآيفون ” عالميا خلال الأسبوع الماضى.

الترتيب

التطبيق

1

Dune !

2

New YAHTZEE

3

ماسنجر

4

سان شات

5

انستجرام

6

فيس بوك

7

يوتيوب

8

Stack Jump

9

Bitmoji

10

Gmail

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