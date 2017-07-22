أكثر 10 تطبيقات تحميلًا على هواتف آيفون ‎

المال – خاص تنشر بوابة المال اليوم السبت قائمة بأسماء أكثر 10 تطبيقات مجانية تحميلا على هواتف ” الآيفون ” عالميا خلال الأسبوع الماضى. الترتيب اسم التطبيق 1 صراحة 2 يوتيوب 3 إنستاجرام 4 سناب شات 5 ماسنجر 6 فيس بوك 7 Bitmoji-your 8 خرائط جوجل 9 Snake & block لعبة 10 لعبة word connect
تنشر بوابة المال اليوم السبت قائمة بأسماء أكثر 10 تطبيقات مجانية تحميلا على هواتف ” الآيفون ” عالميا خلال الأسبوع الماضى.
الترتيب
اسم التطبيق
1
صراحة
2
يوتيوب
3
إنستاجرام
4
سناب شات
5
ماسنجر
6
فيس بوك
7
Bitmoji-your
8
خرائط جوجل
9
Snake & block لعبة
10
لعبة word connect