اتصالات وتكنولوجيا

أكثر 10 تطبيقات تحميلًا على هواتف آيفون ‎

المال – خاصتنشر بوابة المال اليوم السبت قائمة بأسماء أكثر 10 تطبيقات مجانية تحميلا على هواتف " الآيفون " عالميا خلال الأسبوع الماضى. الترتيب اسم التطبيق 1
1:31 م, السبت, 22 يوليو 17 1:31 م, السبت, 22 يوليو 17

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المال – خاص

تنشر بوابة المال اليوم السبت قائمة بأسماء أكثر 10 تطبيقات مجانية تحميلا على هواتف ” الآيفون ” عالميا خلال الأسبوع الماضى.

الترتيب

اسم التطبيق

1

صراحة

2

يوتيوب

3

 إنستاجرام

4

سناب شات

5

ماسنجر

6

فيس بوك

7

Bitmoji-your

8

خرائط جوجل

9

Snake & block لعبة

10

لعبة word connect


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