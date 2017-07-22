أكثر 10 تطبيقات تحميلًا على هواتف آندرويد

المال – خاص تنشر بوابة ” المال ” اليوم السبت قائمة بأسماء أكثر 10 تطبيقات مجانية تحميلا على هواتف الآندرويد عالميًا خلال الأسبوع الماضى. الترتيب اسم التطبيق 1 واتس آب 2 ماسنجر 3 فيس بوك 4 Share it 5 إنستاجرام 6 تروكولر 7 فيس بوك لايت 8 Sound cloud 9 أوليكس آرابيا 10 Imo free video
تنشر بوابة ” المال ” اليوم السبت قائمة بأسماء أكثر 10 تطبيقات مجانية تحميلا على هواتف الآندرويد عالميًا خلال الأسبوع الماضى.
الترتيب
اسم التطبيق
1
واتس آب
2
ماسنجر
3
فيس بوك
4
Share it
5
إنستاجرام
6
تروكولر
7
فيس بوك لايت
8
Sound cloud
9
أوليكس آرابيا
10
Imo free video