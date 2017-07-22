اتصالات وتكنولوجيا

أكثر 10 تطبيقات تحميلًا على هواتف آندرويد

المال – خاصتنشر بوابة " المال " اليوم السبت قائمة بأسماء أكثر 10 تطبيقات مجانية تحميلا على هواتف  الآندرويد عالميًا خلال الأسبوع الماضى. الترتيب اسم التطبيق
1:27 م, السبت, 22 يوليو 17 1:27 م, السبت, 22 يوليو 17

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المال – خاص

تنشر بوابة ” المال ” اليوم السبت قائمة بأسماء أكثر 10 تطبيقات مجانية تحميلا على هواتف  الآندرويد عالميًا خلال الأسبوع الماضى.

الترتيب

اسم التطبيق

1

واتس آب

2

ماسنجر

3

فيس بوك

4

Share it

5

إنستاجرام

6

تروكولر

7

فيس بوك لايت

8

Sound cloud

9

أوليكس آرابيا

10

Imo free video

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