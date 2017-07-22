أكثر 10 تطبيقات تحميلًا على هواتف آندرويد

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المال – خاصتنشر بوابة " المال " اليوم السبت قائمة بأسماء أكثر 10 تطبيقات مجانية تحميلا على هواتف الآندرويد عالميًا خلال الأسبوع الماضى. الترتيب اسم التطبيق