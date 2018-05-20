اتصالات وتكنولوجيا

أكثر 10 تطبيقات تحميلًا على الآيفون ‎الأسبوع الماضى

المال –خاصتنشر بوابة المال اليوم الأحد قائمة بأسماء أكثر 10 تطبيقات مجانية تحميلا على هواتف " الآيفون " عالميا خلال الأسبوع الماضى.
1:56 م, الأحد, 20 مايو 18 1:56 م, الأحد, 20 مايو 18

شارك الخبر مع أصدقائك

المال –خاص

تنشر بوابة المال اليوم الأحد قائمة بأسماء أكثر 10 تطبيقات مجانية تحميلا على هواتف ” الآيفون ” عالميا خلال الأسبوع الماضى.

شارك الخبر مع أصدقائك

اقرأ أيضاً