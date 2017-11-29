اتصالات وتكنولوجيا

أكثر 10 تطبيقات تحميلًا على الآندرويد.. تعرف عليها

سمية كمالتنشر "المال"، أكثر 10 تطبيقات مجانية تحميلًا على هواتف "الآندرويد"، الأسبوع الماضي. الترتيب التطبيق 1 فيس بوك
29 نوفمبر، 2017 29 نوفمبر، 2017

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سمية كمال

تنشر “المال”، أكثر 10 تطبيقات مجانية تحميلًا على هواتف “الآندرويد”، الأسبوع الماضي.

الترتيب

التطبيق

1

فيس بوك

2

ماسنجر

3

واتس اب

4

ماسنجر

5

Share it

6

SoundCloud

7

سناب شات

8

imo

9

فيس بوك لايت

10

فايبر

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