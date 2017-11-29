أكثر 10 تطبيقات تحميلًا على الآندرويد.. تعرف عليها

اتصالات وتكنولوجيا أكثر 10 تطبيقات تحميلًا على الآندرويد.. تعرف عليهاسمية كمالتنشر "المال"، أكثر 10 تطبيقات مجانية تحميلًا على هواتف "الآندرويد"، الأسبوع الماضي. الترتيب التطبيق 1 فيس بوك 29 نوفمبر، 2017 29 نوفمبر، 2017 شارك الخبر شارك الخبر مع أصدقائك شارك الخبر سمية كمالتنشر “المال”، أكثر 10 تطبيقات مجانية تحميلًا على هواتف “الآندرويد”، الأسبوع الماضي.الترتيبالتطبيق1فيس بوك2ماسنجر3واتس اب4ماسنجر5Share it6SoundCloud7سناب شات8imo9فيس بوك لايت10فايبرشارك هذا الموضوع:اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)اضغط لتشارك على LinkedIn (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة) شارك الخبر شارك الخبر مع أصدقائك شارك الخبر