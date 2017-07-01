أكثر 10 تطبيقات تحميلًا على آيفون‎

المال– خاص تنشر بوابة المال، اليوم السبت، قائمة بأسماء أكثر 10 تطبيقات مجانية تحميلًا على هواتف “الآيفون” عالميًّا، خلال الأسبوع الماضى. الترتيب اسم التطبيق 1 TIDAL 2 BITMOJI-YOUR 3 سناب شات 4 إنستاجرام 5 يوتيوب 6 خرائط جوجل 7 ماسنجر 8 لعبة SNAKE VS BLOCK 9 فيس بوك 10 أوبر
تنشر بوابة المال، اليوم السبت، قائمة بأسماء أكثر 10 تطبيقات مجانية تحميلًا على هواتف “الآيفون” عالميًّا، خلال الأسبوع الماضى.
الترتيب
اسم التطبيق
1
TIDAL
2
BITMOJI-YOUR
3
سناب شات
4
إنستاجرام
5
يوتيوب
6
خرائط جوجل
7
ماسنجر
8
لعبة SNAKE VS BLOCK
9
فيس بوك
10
أوبر