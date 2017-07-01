اتصالات وتكنولوجيا

أكثر 10 تطبيقات تحميلًا على آيفون‎

المال– خاص تنشر بوابة المال، اليوم السبت، قائمة بأسماء أكثر 10 تطبيقات مجانية تحميلًا على هواتف "الآيفون" عالميًّا، خلال الأسبوع الماضى. الترتيب اسم التطبيق
7:02 م, السبت, 1 يوليو 17 7:02 م, السبت, 1 يوليو 17

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المال– خاص

تنشر بوابة المال، اليوم السبت، قائمة بأسماء أكثر 10 تطبيقات مجانية تحميلًا على هواتف “الآيفون” عالميًّا، خلال الأسبوع الماضى.

الترتيب

اسم التطبيق

1

TIDAL

2

BITMOJI-YOUR

3

سناب شات

4

إنستاجرام

5

يوتيوب

6

خرائط جوجل

7

ماسنجر

8

لعبة SNAKE VS BLOCK

9

فيس بوك

10

أوبر

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