أكثر 10 تطبيقات تحميلًا على آيفون‎

المال– خاص تنشر بوابة المال، اليوم السبت، قائمة بأسماء أكثر 10 تطبيقات مجانية تحميلًا على هواتف "الآيفون" عالميًّا، خلال الأسبوع الماضى. الترتيب اسم التطبيق

المال– خاص تنشر بوابة المال، اليوم السبت، قائمة بأسماء أكثر 10 تطبيقات مجانية تحميلًا على هواتف “الآيفون” عالميًّا، خلال الأسبوع الماضى. الترتيب اسم التطبيق 1 TIDAL 2 BITMOJI-YOUR 3 سناب شات 4 إنستاجرام 5 يوتيوب 6 خرائط جوجل 7 ماسنجر 8 لعبة SNAKE VS BLOCK 9 فيس بوك 10 أوبر