أعلنت شركة appannie عن قائمة التطبيقات العشرة الأكثر تحميلا في عام 2020، والتي تضمنت مفاجأة بوجود تطبيق صيني في الصدارة.

وحسب تقرير الشركة، تصدر تطبيق الفيديوهات القصية “تيك توك” القائمة، متفوقا على فيسبوك ةتطبيقات أخرى شهيرة.

أكثر 10 تطبيقات تحميلا في 2020:

تيك توك فيسبوك واتساب زووم إنستجرام فيسبوك ماسنجر جوجل ميت سناب شات تليجرام Likee

وحسب “فرانس برس”، تأتي صدارة “تيك توك” رغم الفترة العصيبة التي واجهها التطبيق في أواخر العام 2019، عندما حاول الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حظره في الولايات المتحدة.

لكن ذلكّ لم يؤثّر على رواج التطبيق الذي ازداد انتشاره في ظلّ القيود الصحية وتدابير العزل، وبرغم المخاوف من تأثيره السلبي المحتمل على المراهقين.

وفي يونيو الماضي، أعلن جو بايدن عن إلغاء المراسيم الصادرة عن سلفه مع الطلب من إدارته التحقيق في المخاطر الفعلية لتطبيقات الإنترنت المملوكة لبعض القوى الأجنبية.

ويضمّ تطبيق التسجيلات القصيرة هذا، الموسيقية أو الفكاهية بغالبيتها، قرابة 700 مليون مستخدم شهري في العالم.

لكن “فيسبوك” لا تزال تسجّل أكبر عدد من المشتركين على الإطلاق، مع أكثر من 3.5 مليارات مستخدم يلجأون إلى واحدة من خدماتها على الأقلّ في الشهر.