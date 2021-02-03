أكثر من 86٪ من مستخدمي الإنترنت الصينيين يستخدمون الدفع عبر الإنترنت

بلغ عدد مستخدمي الدفع عبر الإنترنت في الصين 854 مليون مستخدم حتى ديسمبر من العام الماضي، وهو ما يمثل 86.4 في المئة من إجمالي مستخدمي الإنترنت، وفقًا لتقرير عن تطوير الإنترنت في البلاد صدر اليوم الأربعاء.

الدفع عبر الإنترنت في الصين

أظهر التقرير الصادر عن مركز معلومات شبكة الإنترنت الصيني أن الرقم يمثل زيادة بأكثر من 86 مليون مستخدم للدفع عبر الإنترنت منذ مارس 2020.

وأشار التقرير إلى أن الصين تتصدر العالم من حيث الجهود المبذولة للاستخدام التجريبي للعملة الرقمية.

وكجزء من برنامج تجريبي، تم إصدار ملايين من اليوان الرقمي في مدينتي شنتشن وسوتشو منذ أكتوبر من العام الماضي.

وأضاف التقرير أن الصين ستعمل على تحسين وظائف العملة الرقمية بحيث يمكنها تغطية المزيد من سيناريوهات الدفع في المستقبل.

وذكر تقرير حول تنمية الإنترنت في الصين أن إجمالي عدد مستخدمي الإنترنت قد وصل إلى 989 مليون نسمة في الصين بنهاية عام 2020، بزيادة 85.4 مليون عن مارس العام الماضي.

وارتفعت نسبة تعميم الإنترنت بمقدار 5.9 نقطة مئوية من الرقم المسجل في مارس الماضي لتصل إلى 70.4 بالمائة من الإجمالي، وفق لما ذكر التقرير الإحصائي الصادر عن مركز الصين لمعلومات شبكة الإنترنت.

وتابع التقرير أن 986 مليون صيني يستخدمون الهواتف المحمولة لتصفح الإنترنت، وهو ما يمثل 99.7 بالمائة من مستخدمي الإنترنت.

ويعيش حوالي 309 ملايين، أو 31.3 بالمائة من مستخدمي الإنترنت، في المناطق الريفية، بزيادة قدرها 54.71 مليون عن مارس.

وفي الوقت نفسه، اقتربت نسبة تعميم الإنترنت في المناطق الريفية من 56 بالمائة، بزيادة 9.7 نقطة مئوية عن مارس، بحسب التقرير.

يشار إلى أن هذه المادة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.