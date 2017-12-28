أكثر من 8% زيادة في إيرادات القابضة للطرق والكباري

محمود محسنترأس الدكتور هشام عرفات وزير النقل إجتماع مجلس إدارة الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى والنقل البرى حيث تم مناقشة المركز المالى والقوائم المالية للشركة القابضة عن العام المالى والمنتهية في 30 / 6 / 2017.ووفق بيان الوزارة، فإيرادات العام المالي 2016 /2017 بلغت 67043687 جنيه، مقابل

محمود محسن

ترأس الدكتور هشام عرفات وزير النقل إجتماع مجلس إدارة الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى والنقل البرى حيث تم مناقشة المركز المالى والقوائم المالية للشركة القابضة عن العام المالى والمنتهية في 30 / 6 / 2017.

ووفق بيان الوزارة، فإيرادات العام المالي 2016 /2017 بلغت 67043687 جنيه، مقابل 61891689 عن العام المالي 2015/2016 بزيادة قدرها 5151998 جنيه (8.33%)

وحققت الشركة صافي ربح مقداره 45010331 جنيه خلال العام المالي 2016 /2017 مقابل 36531646 جنيه العام المالي السابق بنسبة زيادة 23.2%.

وكذلك تم عرض تقرير متابعة تطور نشاط الشركات التابعة للشركة القابضة، حيث تم إستعراض التحديات التى تواجه الشركات التابعة وسبل مواجهتها، وأهم إنجازات الشركة القابضة خلال الفترة الماضية، حيث تبلغ إجمالي المشروعات الجارية 152 مشروع باجمالي قيمة 14.6 مليار جنيه تقريبا.

وتم مناقشة تجديد التعاقد مع شركة لألىء الكويت كوكيل محلى للشركة بدولة الكويت، حيث وجه الوزير بدراسة نتائج التعاقدات السابقه العمل خارج مصر من حيث الايجابيات والسلبيات التعاقد للوصول لأفضل النتائج.

واستعرض الاجتماع الأراضى تحت حيازة الشركات التابعة والتي يبلغ عددها 57 قطعة موزعة على 17 محافظة ومقترح الاراضي التي يمكن استغلالها.

وفي ختام الاجتماع أشاد عرفات بانتهاء الشركة القابضة من كافة المشروعات المتعثرة خلال العاميين الماضيين.

وشدد الوزير على ضرورة الانتهاء من كافة المشروعات التى تقوم الشركة بتنفيذها فى الوقت الحالى من خلال الشركات الأربعة التابعة لها سواء المشروعات الجديدة أو أعمال صيانة وإنشاء الطرق والكبارى فى التوقيتات المحددة مع ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية طبقاً للمستويات العالمية.