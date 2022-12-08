أكثر من 72 ألف قنطار قطن حصيلة أكبر مزاد بكفر الشيخ

فازت 14 شركة عاملة بمجال تجارة القطن بأكبر مزاد فى محافظة كفر الشيخ، أمس الأربعاء، بكمية 72 ألفًا و968 قنطارًا، وبسعر تراوح من 4975 إلى 5055 جنيهًا للقنطار، لصنف جيزة 94.

كشفت مصادر مطلعة لـ«المال» أن شركة «النيل الحديثة» تربعت على القمة بعد شرائها 27800 قنطار، كلاهما «أبو مضاوى» بواقع 11100، ثم «المجد» 8408.

وأوضحت أن شركة «الفريد» اقتنصت 4708 قناطير، و«المعداوي» 4346، و«ألكان» 4203، و«العمدة» 3806، و«عبد المجيد» 1852، و«أبو العينين» 1515، و«شاهين» 1736 و«أجرى فوود» 1093، و«أولام» 827، و«أم القري» 824، و«الفرج» 750 قنطارًا.

ولفتت المصادر إلى أن هناك ارتفاعًا فى سعر البيع تتراوح بين 505 إلى 575 جنيهاً، مقارنة بالمزاد السابق الذى أجرى مطلع الشهر الماضى بالمحافظة نفسها، والذى تراوح فيه السعر من 4400 إلى 4450.

وأوضحت أنه تم تنظيم المزاد فى 34 نقطة تجميع فى مناطق سيدى سالم، والحامول، وقلين.

يشار إلى أن أعلى سعر لمزادات القطن بلغ 6100 جنيه فى دمياط لصنف جيزة 96 قبل أيام، و4750 لجيزة 94 بالغربية .

كان الدكتور عادل عبدالعظيم، وكيل مركز البحوث الزراعية،قد أكد مؤخراً أنه تم تسويق 300 ألف قنطار، عبر المنظومة الجديدة لتداول الأقطان من جميع الأصناف وبأسعار مجزية، وتسليمها لمراكز التجميع، وتنافست أكثر من 20 شركة على الشراء.