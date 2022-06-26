أكثر من 5 آلاف سائق يضربون عن العمل احتجاجًا على تدني الأجور في إسرائيل

أضرب أكثر من 5 آلاف من سائقي الحافلات العامة الإسرائيلية صباح اليوم (الأحد) عن العمل احتجاجًا على ظروف العمل والأجور، بحسب نقابة سائقي الحافلات الإسرائيلية.

وقال رئيس نقابة سائقي الحافلات يسرائيل جانون لوكالة أنباء (شينخوا) إن الإضراب شمل أكثر من 5 آلاف سائق من 5 شركات من إجمالي حوالي 16 ألف سائق في 14 شركة حافلات تعمل على الخطوط العامة في إسرائيل.

تدني الأجور في إسرائيل

وأضاف جانون أن السائقين يطالبون الحكومة بزيادة أجورهم وتحسين الظروف الأساسية، واتخاذ إجراءات لمنع حوادث العنف المتكررة ضدهم.

وكجزء من الإضراب، قام السائقون بإغلاق خطوط الحافلات في جميع أنحاء إسرائيل من بداية الخدمة حتى الساعة 9 صباحًا.

كما أغلقوا الطرق مما أدى إلى تفاقم الأزمة المرورية، حيث وقع الإضراب خلال أكثر أوقات الأسبوع ازدحامًا على إسرائيل.

وأشار جانون إلى أنه “للحصول على راتب معقول، يحتاج السائقون إلى مضاعفة ساعات عملهم في الشهر”.

ولتخفيف الازدحام أثناء الإضراب، منع الجيش الإسرائيلي الجنود من استخدام وسائل النقل العام خلال ساعات الإضراب، وفقًا لبيان صادر عن الجيش.

يشار إلى أن هذه المادة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.