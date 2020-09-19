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أكثر من 5 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل

أصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي التي سجلت في إسرائيل منذ بداية الجائحة 183602
المال - خاص 10:26 م, السبت, 19 سبتمبر 20 10:26 م, السبت, 19 سبتمبر 20

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أعلنت إسرائيل تسجيل نحو 5.3 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الأخير، فيما شهدت حصيلة الوفيات هناك جراء الوباء ارتفاعا غير مسبوق.

وبحسب شبكة روسيا اليوم، أكدت وزارة الصحة الإسرائيلية في تقرير نشرته مساء اليوم السبت أنها رصدت خلال الساعات الـ24 الماضية 5299 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، 1616 منها منذ منتصف الليل.

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وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي التي سجلت في إسرائيل منذ بداية الجائحة 183602

ويشمل ذلك 132449 حالة شفاء و49927 حالة نشطة (ما يمثل زيادة بـ913 حالة نشطة منذ منتصف الليل).

وبلغ عدد المصابين بكورونا في المستشفيات الإسرائيلية 1244 شخصا بينهم 604 مرضى في حالة خطرة 165 منهم على أجهزة التنفس الاصطناعي (أي أكبر عدد للحالات الخطرة والمرضى على أجهزة التنفس منذ بداية الجائحة).

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وتوفي 30 مريضا في إسرائيل منذ منتصف الليل جراء إصابتهم بفيروس كورونا (أي أكبر زيادة يومية في حصيلة الوفيات منذ بداية الجائحة) ما يرفع عدد ضحايا الوباء في إسرائيل إلى 1226 حالة وفاة.

يأتي ذلك في ظل فرض إغلاق شامل ثان منذ بداية العام الجاري في إسرائيل في محاولة لكبح جماح الجائحة.

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بقلم المال - خاص

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