أكثر من 300 مثقف ضد استمرار النمنم في منصبه

رفعت سلام: غالبية المؤسسات الثقافية في الحضيض

د. صلاح السروي: وزارة للموظفين وليس المثقفين

إيمان الصيرفي: الترهل والفساد الإداري لسان حال الثقافة



علي راشد

بدأت الحكاية من بيان أصدره الشاعر رفعت سلام عبر صفحته الشخصية على الفيس بوك مطالبا فيه المثقفين بالتوقيع عليه، ليجد البيان صداه خلال ساعات قليلة من إصداره ويرتفع عدد الموقعين عليه حتى الآن لأكثر من 300 مثقف من كتاب وشعراء ومبدعين من مختلف الحقول الثقافية.

البيان جاء عقب الإعلان عن الشارقة عاصمة الكتاب لعام 2019 ، وكان المثقفون المصريون يعقدون الآمال على أن تكون القاهرة هي المختارة من اليونسكو، إلا أن وزير الثقافة حلمي النمنم أرسل طلبه قبل إغلاق باب الترشيح بيومين فقط وهو ما جعل الشارقة تستحوز على الترشح، وكأن هذا الأمر كان بمثابة القشة التي قسمت ظهر البعير ،حيث أعلن المثقفون في بيانهم عن رفضهم لاستمرار النمنم في منصبه ،معددين له العديد من الأزمات التي مرت بوزارة الثقافة في عهده ،ومن أبرزها كما جاء في البيان ” فضيحة المشاركة المصرية في العام المصري الصيني، واختياراته الهزيلة للقيادات في قطاعات الوزارة المختلفة، التي وصلت حدًّا عبثيًّا فاضحًا في الآونة الأخيرة؛ وكذا نأيه عن التعامل مع الأزمات الكارثية التي تشهدها أكاديمية الفنون، التي يزعم الوزير عدم تبعيتها لسلطته الإدارية خلافا للحقيقة؛ وأيضًا ما يكابده قطاع من أهم قطاعات الوزارة وهو “الهيئة العامة لقصور الثقافة”، التي أصيب مشروع النشر فيها بشلل كامل، لاحقًا بكارثة تجميد الأنشطة في أكثر من سبعين بالمائة من المواقع الثقافية؛ وهي الأزمة القائمة منذ كارثة حريق بني سويف وحتى وقتنا هذا.”

من جهته أكد الشاعر رفعت سلام، أن هناك إجماعا من قبل المثقفين والصحفيين على أن أداء حلمي النمنم أوصل غالبية المؤسسات الثقافية إلى الحضيض إلى حد أن تبقى مؤسسة كبرى كهيئة قصور الثقافة بلا رئيس لشهور طويلة، وذلك بلا اكتراث من الوزير وتوقف العمل في تلك المؤسسة سواء في قصور الثقافة المغلقة في مختلف الأقاليم ،أو في قطاع النشر المتوقف منذ نوفمبر الماضي أي قرابة نصف عام دون إصدار كتاب واحد ،وكل هذا يحدث دون أن يعنيه الأمر وكأنه وزير ثقافة زنزبار – على حد قوله.

وأضاف سلام، أن الحالات النادرة التي لم تشهد مثل هذه الانهيارات داخل بعض قطاعات وزارة الثقافة ترجع بالصدفة إلى أن رؤساءها يعرفون ويحترمون مسئوليتهم الوظيفية وواجباتها الثقافية ، والقشة التي انتهى إليها هو ملف عاصمة الكتاب الدولية حيث قام النمنم بتشكيل لجنة في الوقت الضائع ولم يكن أمامها وقفا للتواريخ المسجلة على القرار سوى 24 ساعة لتقديم التنائج إليه، بينما الإخطار على حسب ما نعرف أو الدعوة للمشاركة كان من المفترض أن يتم تقديمه خلال أكثر من ستة أشهر ، ولا يدري أحد ما إذا كان ذلك إهمالا من وزير الثقافة أو تواطؤا كي تفوز الشارقة بالترشيح ، وهكذا فإن هناك حالة من اللامبالاه إزاء الكوارث التي تلحق بتلك المؤسسة أو تلك من انعدام المسؤلية التي قد ترقى إلى البلادة وهي مسألة غريبة من أن يحدث في الثقافة المصرية أو أن يرد عليها مثل هذا النمط و كل هذه الملاحظات التي حفزت الحماس للبيان.

أما عن تنقلات القيادات في قطاعات وزارة الثقافة وهو ما اصبح يطلق عليها لعبة الكراسي الموسيقية قال سلام :” لقد جاء النمنم إلى مقعد الوزارة بلا رؤية وبلا منهج وبلا خطة في هذه الحالة العشوائية هي صاحبة القرار في كل ما يتخذه من مواقف أو قرارات وزارية، فمثلا جاء بسيد خطاب إلى قصور الثقافة وبعد عام واحد لم يقم بالتجديد له ،ومن وقتها والهيئة بلا رئيس وحينما تكون بلا رئيس فكل المسئولين في الصف الثاني والثالث لابد أن يتقاعسوا وهي حالة نادرة من حالات الإدارة عموما وليس الثقافة”.

وأشار إلى أن الأفكار الأساسية المطروحة لمصير البيان الذي وقع عليه أكثر من 300 مثقف هو توجيه البيان إلى الجهات المسئولة لهذا الوزير سواء الرئاسة أو رئاسة الوزراء أو البرلمان الذي من المفترض أن لهم الدور في مراقبة الوزاء وهناك اقتراح بلجنة مصغرة لمتابعة ما سيتم بعد ذلك.

أشار الدكتور صلاح الراوي، إلى أن السبب الأساسي وراء البيان الذي أطلقه المثقفون ضد النمنم هو تخاذل وزارة الثقافة في أن تكون القاهرة عاصمة الكتاب لعام 2019 مما أدى إلى أن تذهب للشارقة وهذا يدل على أداء متخاذل وغير مقنع للجهات التي تلقت الترشيحات بالرغم من الثقل الثقافي والتاريخي لمصر قياسا بالشارقة.

ولفت إلى أن هناك أسباب أخرى وهي أن وزارة الثقافة المصرية لم تعد وزارة للثقافة وإنما وزارة للموظفين البعيدين كل البعد عن الثقافة، فنجد اختفاء دورها في نشر الفكر التنويري، وأصبحت لا تقدم للثقافة العامة المصرية المدنية العصرية إلا أقل القليل وهي أعمال روتينية ولا تتعدى ما كانت تقوم به منذ عدد طويل من السنين ، كما أن حضورها في المشهد المصري خافت للغاية.

وأوضح السروي أن الاهتام بالمثقفين والمنتديات الثقافية صار منعدما، وحركة النشر محدودة ومجلات هيئة الكتاب ضعيفة ، بالإضافة إلى أن دور قصور الثقافة المنتشرة وهي أكبر حزب في مصر ويمكنها أن تؤثر تأثيرا هائلا إلا أنها تعاني مما يشبه الشلل ، كذلك أندية الأدب متوقفة، وباقي الحركة الثقافية لا تقوم بالوزارة وانما بالتطوع ولا دور للوزارة وبالتالي كان من المهم إصدار هذا البيان لأننا في حاجة إلى وزارة ودولة مثقفين دورها غائب عن المشهد الثقافي والسياسي والاجتماعي.

ومن جهته أشار المخرج المسرحي إيمان الصيرفي، إلى أن حال الثقافة لا يخضع لأحد سوى الترهل الادراي غير الطبيعي وفساد الإردايين وهم المسيطرين على أجهزة الثقافة بشكل عام كقصور الثقافة والبيت الفني للمسرح والبت الفني للفنون الشعبية وغيرها من القطاعات التي تسير دون استراتيجات وتواجه ما تعانية مصر من افكار متخلفة والفكر التكفيري في أنحاء الجمهورية وتكتفي بإدراة قليل من المهرجانات التي لا تسمن ولا تشبع من جوع، وكم المستشارين الموجودين حول النمنم ممن لهم رغبة أصيلة في أن يبقى الحال كما هو عليه بدليل وجود قيادات يشكوا منها المثقفون والمبدعون وما زالت مسيطرة على كافة مناحي العمل الثقافي في مصر وعلى رأسها أهم جهاز لمواجهة ما يحدث في مصر من التكفير وهو الثقافة الجماهيرية وبه حِمل من الموظفين البيروقراطيين الذين لا يرغبون في تنشيط العمل الثقافي لمواجهتها ، وهم مجرد موظفين يحصلون على رواتب وبدلات ويكتفون بذلك ويغلقون كافة المنافذ.

وعن الفعاليات التي قدمتها وزارة الثقافة لمواجهة الإرهاب يقول الصيرفي :”هذه مسائل مثل كل الأشياء بالوزارة مجرد تسديد خانات في جداول وتأثيرها في المجتمعات المحيطة وعلى المواطنيين أقل من الصفر بكثير والدليل استمرار هذه الحالة وإغلاق كافة المنافذ أمام الإبداع الحقيقي وما يتم زيف بمجرد تسديد خانة أن في هذا العام تم عمل 10 ندوات أو 20 مؤتمرا أو 15 مهرجانا وهكذا”.