أكثر من 200 مؤسسة دولية تشارك بقسم الخدمات المالية لمعرض الصين لتجارة الخدمات

ستشارك 219 مؤسسة وشركة مالية في قسم الخدمات المالية لمعرض الصين الدولي لتجارة الخدمات 2023، والذي من المقرر أن يعقد خلال الفترة من 2 إلى 6 سبتمبر المقبل، في العاصمة الصينية بكين، وفقا لوكالة شينخوا.

ومن بين الـ219 مشاركا، سيشارك 99 مؤسسة في المعرض بشكل فعلي، من بينهم 47 مؤسسة أجنبية، وفقا لإفادة إعلامية.

وباعتباره أحد الأقسام التسعة لمعرض الصين الدولي لتجارة الخدمات، سيعرض قسم الخدمات المالية، الذي يشمل المعارض والمنتديات، من بين أنشطة أخرى، إنجازات الصين في دعم الاقتصاد الحقيقي بالخدمات المالية وتعزيز التجارة عبر الحدود.

وستقام دورة هذا العام لمعرض الصين الدولي لتجارة الخدمات، وهو أحد أكبر وأشمل المعارض لتجارة الخدمات في العالم، ستقام في مركز المؤتمرات الوطني الصيني ومجمع شوقانغ، وتغطي مساحة عرضها 155 ألف متر مربع.