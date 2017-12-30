أكثر من 200 فعالية و40 كتاب.. حصاد الأعلى للثقافة في 2017

علي راشدشهد المجلس الأعلى للثقافة نشاطا كبيرا في عام 2017 لاسيما على مستوى الفعاليات الثقافية. وأقام المجلس الأعلى للثقافة (25) فعالية ما بين ندوة وأمسية وصالون ثقافى ومؤتمر علمي، وشارك المجلس فى معرض القاهرة الدولى للكتاب، بدورته الـ 48، المقام فى الفترة من 26 يناير وحتى 10 فبراير 2017، بع

علي راشد

شهد المجلس الأعلى للثقافة نشاطا كبيرا في عام 2017 لاسيما على مستوى الفعاليات الثقافية.

وأقام المجلس الأعلى للثقافة (25) فعالية ما بين ندوة وأمسية وصالون ثقافى ومؤتمر علمي، وشارك المجلس فى معرض القاهرة الدولى للكتاب، بدورته الـ 48، المقام فى الفترة من 26 يناير وحتى 10 فبراير 2017، بعدة أنشطة منها عروض فنية وندوات ثقافية إلى جانب تكريم العديد من الأدباء والمثقفين، وورش حكى وقراءات ورسم وغناء للأطفال

وأعلنت لجنة الشعر بالمجلس عن مسابقة فى شعر الفصحى والعامية، الفترة من 1 يناير حتى 31 يناير 2017، كما أعلنت لجنة الجغرافيا عن مسابقة فى الهجرة غير المشروعة فى مصر بين الدوافع والأخطار خلال الفترة من 1 يناير حتى 31 ماس 2017.

وفى فبراير أقام المجلس (21) فعالية ما بين ندوة وحلقة نقاش ومائدة مستديرة ومعرض، منها ندوة أهمية العمل التطوعى فى الحركة الثقافية، حلقة نقاشية ومعرض “التعليم المعمارى والتنمية والتحديات القومية المعاصرة”، مائدة مستديرة حول دور ثقافة الشباب فى مواجهة الإرهاب، المقومات الجغرافية للتنمية فى الواحات البحرية .

أما شهر مارس، فقد أقام المجلس(39) فعالية مابين ندوة وحلقة نقاش وصالون وحفل توقيع كتاب، منها ندوة الإعلام المصرى وسبيل النهوض.. ماسبيرو، ندوة ترجمة التراث الثقافى الصينى إلى العربية، أمسية ثقافية لتأبين الدكتور يحيى الجمل، صالون الجبرتى ” المرأة فى الصحافة”، حلقة نقاشية بعنوان”العلاقات المصرية الأسيوية، حفل توقيع كتاب”ضحايا يوسف إدريس وعصره”.

وفى شهر أبريل أقام المجلس (39) فعالية ما بين مؤتمر وأمسية ثقافية ومعرض وندوة واحتفالية تكريم منها ندوة لمناقشة كتاب “المواجهة الدينية لظاهرة الإرهاب”، ندوة السكان والتنمية فى القاهرة، مؤتمر المكتبات والنشر ودورهما فى التنمية المستدامة، احتفالية تكريم الدكتورة حورية مجاهد، ندوة الإدمان والإبداع، أمسية ثقافية ومعرض جمال بكرى 1931- 2006 بين العصر والوجدان، كما أعلن المجلس فى 3 أبريل عن فتح باب التقدم لمنح التفرغ فى مجالات الفنون والآداب والعلوم لاجتماعية لعام 2016/2017 .

وبعد أن تولى الدكتور حاتم ربيع، منصب الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، قدم المجلس (37) فعالية خلال شهر مايو، تنوعت مابين ملتقى وقوافل ثقافية وحفل تأبين وأمسية ثقافية ومعرض وندوة ومؤتمر منها ندوة لمناقشة كتاب “الإرهاب المتأسلم .. حسن البنا وتلاميذه .. من سيد قطب إلى داعش”، ندوة التعليم الفنى فى ضوء ثقافة المجتمع، ملتقى القاهرة الدولى الثانى للنقد الأدبى، أمسية ومعرض” ثقافة العمران .. البيئة المبنية والطفل”، حفل تأبين الدكتور الطاهر مكى رائد الدراسات الأدبية، ملتقى العلاقات الثقافية المصرية الفرنسية.. دروس الماضى وآفاق المستقبل، “فى حب الوطن”.. قوافل ثقافية تنموية ( محافظة بنى سويف)، ملتقى إبداعات المرأة المصرية فى الفن التشكيلى .

وفى شهر يونيو أقام المجلس (30) فعالية ما بين احتفالات لشهر رمضان وندوة وأمسية ومعرض وصالون ثقافى منها حفل توقيع كتاب” المواجهة القانونية لظاهرة الفساد”، فعاليات ” أهلا رمضان” بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب، ندوة “نصر أكتوبر تاريخ لا ينسى”، أمسية ومعرض”عودة الروح.. نغم جديد على أوتار قديمة”، أمسية ثقافية بعنوان ” فرج فودة حضور رغم غياب”، أمسية دينية فى رحاب الرسول ( صلى الله عليه وسلم) بردة البوصيرى.

وأطلق المجلس خلال شهر يوليو عدة فعاليات هامة، منها لقاء ثقافى للتعريف بالدورة السادسة لجائزة السلطان قابوس التقديرية للثقافة والفنون والآداب، ندوة من الكويت إل الأقصر: رحلة أمير فى أوائل القرن العشرين، ندوة رواد الثقافة العربية : التأثيرات المتبادلة بين الثقافتين المصرية والكويتية، اعلان أسماء الحاصلين على منح التفرغ للمبدعين، توقيع بروتوكول ثقافى مع القومى للترجمة لاطلاق سلسة من ثقافات الشعوب، انطلاق فعاليات الأنشطة الثقافية التى نظمها المجلس بالتعاون مع دار الكتب والوثائق القومية بقصر ثقافة الأقصر يومي 19و20 يوليو في إطار الاحتفال بالأقصر عاصمة للثقافة العربية، تكريم المشاركين في الورش الفنية للأنشطة الثقافية باحتفالية “أهلا رمضان”، المنتدى الوطنى” الوعى بالثقافة القانونية فى مواجهة الإرهاب، مؤتمر دور الشباب فى الإصلاح الثقافى – مصر بشبابها أقوى، مناقشة كتاب ” قصيدة الرفض – قراءة فى شعر أمل دنقل .

وفى شهر أغسطس أقام المجلس مجموعة من الفعاليات منها حفل تكريم اسم الخبير التنمية البشرية إبراهيم الفقى، حفل توقيع ومناقشة كتاب ” ذاتى – الجاذبية نحو تحقيق الذات”، استمرار فعاليات مؤتمر “دور الشباب فى الإصلاح الثقافى.. مصر بشبابها أقوى”وحفل الختام والإعلان عن توصياته، الإعلان عن انطلاق الدورى الثقافى بعد توقف 9 شهور، عودة جائزة الروائى العالمي نجيب محفوظ للرواية ورفع قيمتها من 25 إلى 50 ألف جنيه، انطلاق المسابقة الكبرى “مصر قوية بشبابها .. الإبداع في مواجهة الإرهاب”، .

وشهد المجلس بأمانة الدكتور حاتم ربيع، خلال شهر سبتمبر مجموعة هامة من الفعاليات منها مناقشة ديوان ” وصايا فوزية الحسن العشر” للشاعر عبدالله عيسى، انطلاق الدورة العاشرة لمهرجان سماع الدولى للإنشاد والموسيقى الروحية، حفل توقيع ومناقشة كتاب ” أيام من حياتى : سعد الدين وهبة”، الإعلان عن انطلاق مسابقة “التصوير الفوتوغرافى.. محلية”، ورش لتدريب طلبة الجامعات بهدف خلق جيل جديد من رواد الأعمال المصريين، حفل لتكريم 40 طفل من ذوى الاحتياجات الخاصة الموهوبين، جلسة حوارية تحت عنوان “المتغيرات الثقافية العربية”، انطلاق أولى فعاليات القوافل الثقافية فى المدارس .

وفى شهر أكتوبر أقام المجلس عدة فعاليات منها أمسية للشاعر الكبير د. أحمد تيمور للاحتفال بالذكرى الرابعة والأربعين لانتصارات أكتوبر، احتفالية لتكريم الدكتور مراد وهبة، انطلاق فعاليات الموسم الثانى لمشروع “الملهم”، حفل توقيع ديوان ” وكأنى كنت من البشر” للشاعر محمد كشك، حفل توقيع كتاب “الحياة المسرحية فى أقاليم مصر .. دراسة وثائقية ونقدية من ١٩٧٠الى ١٩٩٠”، للكاتب إميل جرجس، استكمال برنامج القوافل الثقافية في مدارس لذوي الاحتياجات الخاصة، ندوة”أكتوبر — أبطال وقصائد”، ندوة بعنوان “مصر تنتصر” بالتعاون مع الاتحاد الدولى للصحافة العربية، كما أعلن المجلس عن فتح باب التقدم لنيل جوائز الدولة التشجيعية فى الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية والعلوم الاقتصادية والقانونية لعام 2018وأيضا جوائز الدولة فى للتفوق فى الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية لعام 2018.

وواصل المجلس دوره فى شهر نوفمبر من خلال مجموعة من الفعاليات منها حفل توقيع كتاب “العمل القسرى – المشكلة والحل”، استمرار فعاليات الموسم الثانى لمشروع “الملهم”، حفل توقيع كتاب “مصر وقضية فلسطين للكتاب شكرى الحمصانى، انطلاق الملتقى الدولى الثالث لتفاعل الثقافات الأفريقية بأسوان، انعقاد مؤتمر ملامح من الثقافة العلمية والطبية، حفل توقيع كتاب الدراما التليفزيونية للكاتبة عزة هيكل، الإعلان عن التشكيل الجديد لمقررى اللجان، حفل توقيع كتاب “الحياة المسرحية فى أقاليم مصر” للمخرج المسرحى إميل جرجس، توقيع بروتوكول تعاون بين المجلس الأعلى للثقافة والمجلس العربى للطفولة والتنمية، أمسية ثقافية بعنوان “التأثيرات المتبادلة بين الثقافيتين المصرية والفلسطينية” .

وفى شهر ديسمبر أقام المجلس عدة فعاليات منها ندوة اللغة العربية وآدابها فى عيون الباحثين والدارسين الصينيين، اجتماع الأول للأمين العام للمجلس مع مقرى اللجان، حفل توقيع ديوان الشاعر حسن طلب، مائدة مستديرة حول “العلاقات المصرية الروسية .. أمس – اليوم – غدا”، انطلاق الملتقى الدولى السادس للفنون الشعبية بالأقصر، انطلاق أولى فعاليات صالون ابن رشد، يوم ثقافة بمناسبة 25 عاما على رحيل صاحب القنديل – الأدب الكبير يحيى حقى، أمسية ثقافية ” ان تحب مكاوى سعيد” .

وأصدر المجلس خلال عام 2017، أكثر من 40 كتاب كان أخرها “تسويق المنتج الثقافى فى عصر الثقافة الرقمية .. مفاهيم نظرية وتجارب علمية” للكاتب سيد ريان،”الثقافة ومالها وماعليها” للكاتب صالح رضا، “الدور المصرى فى الصراع على سوريا 1946 – 1058” للكاتبة منار محروس حسين، “ذاكرة متحف ومدينة” للكاتب يوسف ليمود، الجزء الرابع من رواية “المشوار العظيم” للكاتب مصطفى الأسمر، ” مصر وقضية فلسطين جذور الصراع والجولات العربية والإسرائيلية الأربعة” للكاتب شكرى الحمصانى .

هذا إلى جانب الندوات والأمسيات الثقافية التى يستضيفها المجلس من مختلف الجهات التابعة لوزارة الثقافة أو التابعة للوزارات الأخرى، أو سواء من الجمعيات والمراكز والمؤسسات الأهلية التى فتح المجلس أبوابه للترحيب بفعالياتها الجادة والفعالة لخدمة المجتمع .

