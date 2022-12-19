أكثر من 156 ألف مستثمر جديد بالبورصة المصرية العام الحالي بدعم «الجنيه» (جراف)

سجلت أعداد الأفراد الجدد المكوَّدين بالبورصة المصرية تفاوتًا قويًّا العام الحالي 2022، مقارنة بالعام الماضي؛ بدعم اعتماد البنك المركزي المصري سعر صرف مرنًا للعملة المحلية.

مقارنة بـ57 ألفًا العام الماضي

ووفقًا لبيانات حصلت “المال” على نسخة حصرية منها، فقد سجلت أعداد المكوَّدين الأفراد الجدد بالبورصة المصرية قفزة، العام الحالي، 156257 مستثمرًا جديدًا، مقارنة بـ57792 مستثمرًا جديدًا، العام الماضي.

وأكد خبراء، لـ"المال"، إن سبب الإقبال على البورصة كأداة استثمارية اعتماد البنك المركزي سعر صرف مرنًا للعملة المحلية أمام العملات الأخرى، وفقًا لقوى العرض والطلب.

وأوضح الخبراء أن السوق ما زالت أمامها فرص قوية للصعود، متوقعين أن تصل إلى مستويات 19000 نقطة في الربع الأول من العام المقبل.