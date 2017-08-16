أكثر من 150 ألف سحبوا كراسات أراضي الإسكان و44 ألف سددوا المقدمة

بدور إبراهيم أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الأربعاء، أن أكثر من 150 ألف سحبوا كراسات أراضي الإسكان، وأكثر من 44 ألف سددوا المقدمة، بحسب بيان. وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تلقى تقريراً من بنك التعمير والإسكان عن م

بدور إبراهيم

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الأربعاء، أن أكثر من 150 ألف سحبوا كراسات أراضي الإسكان، وأكثر من 44 ألف سددوا المقدمة، بحسب بيان.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تلقى تقريراً من بنك التعمير والإسكان عن معدلات دفع المقدمات وسحب كراسات شروط حجز 24024 قطعة أرض إسكان اجتماعي، ومتميز، وأكثر تميزاُ، تم طرحها بنظام القرعة العلنية، في 19 مدينة جديدة.

وكشف الوزير أن التقرير البنكي يشير إلى أن هناك 44468 حاجزاً دفعوا مقدمات الحجز، وتم سحب 151209 كراسات حتى الآن.

وعن تفاصيل ذلك التقرير، أشار الوزير إلى دفع 34036 حاجزاً المقدمات لحجز أراضي الإسكان الاجتماعي، وتم سحب 108634 كراسة شروط، بينما قام 9461 حاجزاً بدفع مقدمات حجز أراضي الإسكان المتميز، وتم سحب 35483 كراسة شروط، بجانب 971 حاجزاً دفعوا مقدمات حجز أراضي الإسكان الأكثر تميزاً، وتم سحب 7092 كراسة شروط.

ونوه الوزير إلى أن تقديم استمارة البيانات الواردة بكراسة الشروط والمواصفات والمحدد بها أسعار الأراضى لحجز قطعة الأرض، وكذا سحب كراسات الشروط مستمران حتى يوم الثلاثاء 29 أغسطس الجاري، في الفترة من الساعة 3 عصراً وحتى الساعة 5 مساءً بفروع بنك التعمير والإسكان

وحذر الوزير من التعامل مع أى جهات أو أفراد خارج فروع البنك.

وكان بدأ حجز أراضي الإسكان في 6 أغسطس الجاري.

وفي يوليو الماضي، قال الدكتور مصطفى مدبولى أن القطع المطروحة بمدن: القاهرة الجديدة، و6 أكتوبر، والشيخ زايد، والشروق، والعبور، والعاشر من رمضان، وبدر، و15 مايو، والمنيا الجديدة، وبرج العرب الجديدة، وسوهاج الجديدة، وطيبة الجديدة، والسادات، وأسيوط الجديدة، وأخميم الجديدة، والفيوم الجديدة، وبنى سويف الجديدة، ودمياط الجديدة، وقنا الجديدة، مشيراً إلى أن الهيئة ستقدم نماذج معمارية بكافة رسوماتها التنفيذية اللازمة لاستصدار التراخيص، بحيث يمكن للمواطن الفائز بالقرعة، الحصول على تراخيص البناء فور استلام قطعة الأرض في حال اختيار نموذج من هذه النماذج.









